За вихідні на слизьких вулицях Луцька травмувалися 60 людей

За вихідні у травмпункт Луцької міської клінічної лікарні звернулося 106 людей, з них 60 отримали пошкодження - на вулиці.У вихідні дні, з 16 години 25 січня до 8:00 28 січня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 120 пацієнтів, - повідомили медики лікарні.З них госпіталізували 78 людей, надали амбулаторну допомогу - 42-ом.У травмпункт звернулося 106 травмованих, з них - 37 з переломами. Вуличних травм зареєстрували 60, вуличних переломів - 26.5 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, двох покусали тварини. 18 разів викликалися лікарів з дому у позаробочий час.В операційному блоці за цей час виконали 18 операцій."Ожеледь завжди додає роботи медикам. Тому у "слизькі" дні не перебігайте дорогу, взувайте взуття з рифленою підошвою і виходьте з дому заздалегідь, щоб не поспішати. Вчасно звертайтеся до лікаря! Бережіть себе і будьте здорові!" - попередили медики.