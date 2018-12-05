У Луцьку поліція розшукує 28-річного чоловіка
Сьогодні, 12:08
Поліція розшукує жителя Луцька 28-річного Новака Олександра Васильовича, уродженця Рожищенського району.
Зазначається, що його підозрють у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального Кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами 0332-242295, 0332244298 чи на екстрену лінію "102".
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Зазначається, що його підозрють у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального Кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами 0332-242295, 0332244298 чи на екстрену лінію "102".
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