У Луцьку поліція розшукує 28-річного чоловіка

Новака Олександра Васильовича, уродженця Рожищенського району.



Зазначається, що його підозрють у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального Кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами 0332-242295, 0332244298 чи на екстрену лінію "102".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує жителя Луцька 28-річного, уродженця Рожищенського району.Зазначається, що його підозрють у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального Кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліція просить громадян, котрі володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваної особи, повідомити Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами 0332-242295, 0332244298 чи на екстрену лінію "102".

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