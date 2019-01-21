«Веселий» тиждень медиків Нововолинська: троє п'яних, 11 карапузів та один побитий
Сьогодні, 12:18
У Нововолинській міській центральній міській лікарні за минулий тиждень надали допомогу майже трьох сотням людей.
У приймальне відділення Нововолинської ЦМЛ за період з 21.01.19р. по 27.01.19р. звернулося 297 осіб, в тому числі 80 дітей, - повідомили на сторінці лікарні у Facebook.
Госпіталізували всього 169 людей, з них:
- з інфарктом міокарда 3;
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 8;
- з алкогольною інтоксикацією 4;
- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.
У приймальному відділення надана медична допомога 133 хворим, в тому числі 40 дітям.
"Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві 2. Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння - всього 3", - йдеться у повідомленні.
В акушерсько-гінекологічному відділенні, відбулося 11 пологів, у результаті яких народилося 11 дітей, з них - 4 хлопчики, 7 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилася 1 дитина.
Також за цей період провели 37 операцій, з них 3 екстрені, а також 6 малоінвазивних операцій.
В поліклініці провели 17 операцій, надали медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру (побили невідомі на вулиці).
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У приймальне відділення Нововолинської ЦМЛ за період з 21.01.19р. по 27.01.19р. звернулося 297 осіб, в тому числі 80 дітей, - повідомили на сторінці лікарні у Facebook.
Госпіталізували всього 169 людей, з них:
- з інфарктом міокарда 3;
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 8;
- з алкогольною інтоксикацією 4;
- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.
У приймальному відділення надана медична допомога 133 хворим, в тому числі 40 дітям.
"Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві 2. Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння - всього 3", - йдеться у повідомленні.
В акушерсько-гінекологічному відділенні, відбулося 11 пологів, у результаті яких народилося 11 дітей, з них - 4 хлопчики, 7 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилася 1 дитина.
Також за цей період провели 37 операцій, з них 3 екстрені, а також 6 малоінвазивних операцій.
В поліклініці провели 17 операцій, надали медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру (побили невідомі на вулиці).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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