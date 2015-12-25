Деякі волинські громади готові давати Луцьку гроші на навчання дітей з сіл
Сьогодні, 12:19
Голови низки волинських громад висловили готовність відшкодовувати частину коштів на навчання у Луцьку дітей з навколишніх сіл.
Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Голова комісії Борис Смаль повідомив, що 30 січня на сесію міської ради хочуть винести проект рішення щодо затвердження договору на здійснення трансфертів із коштів ОТГ Луцьку.
Радник мера Ігор Поліщук повідомив, що керівництво міста провело переговори з Боратинським, Липинським, Жидичинським, Підгайцівським головами ОТГ щодо перерахунку коштів на навчання у Луцьку дітей з сіл. Поки не готова сказати чітку відповідь лише Жидичинська громада. Інші ж висловили згоду платити місту за навчання «нелуцьких» дітей.
«Ні тексту, ні змісту я не бачив. І ніхто з моїх колег. Логічно провести інше засідання комісії, аби опрацювати це питання. Ненормально розглядати таке важливе питання спонтанно», - відзначив депутат Тарас Шляхтич.
У підсумку, обранці громади не підтримали розгляд питання під час комісії.
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Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Голова комісії Борис Смаль повідомив, що 30 січня на сесію міської ради хочуть винести проект рішення щодо затвердження договору на здійснення трансфертів із коштів ОТГ Луцьку.
Радник мера Ігор Поліщук повідомив, що керівництво міста провело переговори з Боратинським, Липинським, Жидичинським, Підгайцівським головами ОТГ щодо перерахунку коштів на навчання у Луцьку дітей з сіл. Поки не готова сказати чітку відповідь лише Жидичинська громада. Інші ж висловили згоду платити місту за навчання «нелуцьких» дітей.
«Ні тексту, ні змісту я не бачив. І ніхто з моїх колег. Логічно провести інше засідання комісії, аби опрацювати це питання. Ненормально розглядати таке важливе питання спонтанно», - відзначив депутат Тарас Шляхтич.
У підсумку, обранці громади не підтримали розгляд питання під час комісії.
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