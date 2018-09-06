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Сільському голові з Волині, якого зловили на хабарі, «світить» до 4 років тюрми

Сільському голові з Волині, якого зловили на хабарі, «світить» до 4 років тюрми
На Волині поліція оголосила підозру сільському голові із Старовижівського району, якого зловили на хабарі у 12 тисяч гривень.

Підозрюваному загрожує, зокрема, штраф від 17 тис. грн. до понад 25 тис. грн., або арешт на строк від трьох до шести місяців, чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, - інформує ГУНП у Волинській області.

Так, на початку січня поліцейські викрили незаконну діяльність посадовця, котрий всупереч вимог законодавства, без рішення виконкому сільської ради, надав приватному підприємцю усний дозвіл на зрізування на території сільради ялинок з метою їх подальшої реалізації. Сума неправомірної вигоди за видачу незаконного дозволу становила 12 тис. грн., котру посадовець отримував двома частинами.

Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Сільському голові з Волині, якого зловили на хабарі, «світить» до 4 років тюрми
Сільському голові з Волині, якого зловили на хабарі, «світить» до 4 років тюрми


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Теги: хабар, сільський голова, підозра
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