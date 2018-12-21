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Баян, трактор і ремонт мосту через Стир: на що витратять гроші з бюджету Луцька

Баян, трактор і ремонт мосту через Стир: на що витратять гроші з бюджету Луцька
У Луцьку планують внести ряд змін до бюджету міста. Найбільше коштів – 13 мільйонів гривень – спрямують на ремонт мосту на вулиці Ковельській.

Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що субвенцію з державного бюджету спрямують на приватну школу церкви «Фіміам», 14,5 тисячі гривень – на проведення кубку з пауерліфтингу, 95 тисяч – на придбання баяну для народного оркестру, 50 тисяч – на придбання інформаційних стендів департаменту ЖКГ, 1,8 мільйона – на санітарне прибирання міста за рахунок зменшення видатків на утримання рекреаційних територій, 1,3 мільйона – на придбання мульчера для департаменту ЖКГ.

Пропонують виділити 200 тисяч гривень «Луцькводоканалу» на чистку стічних вод, ДКП «Луцьктепло» отримає 690 тисяч, які «знімуть» із програми оновлення електротранспорту, на погашення боргу перед «Тепеленом», 500 тисяч і 200 тисяч, які передбачали на придбання контейнерів, передадуть «Луцькспецкомунтрансу», 13 мільйонів візьмуть із капітального ремонту доріг на капітальний ремонт мосту на Ковельській через річку Стир, 335 тисяч – на завершення робіт у рентгенкабінеті у міській лікарні, 79 тисяч – на придбання техніки працівникам, що виконуватимуть реалізацію проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька», 50 тисяч – на ремонт корпусу у школі №10.

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Теги: гроші, бюджет, Луцьк
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