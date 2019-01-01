У ТРЦ «ПортCity» – остаточний зимовий розпродаж*
Сьогодні, 18:42
Остаточний зимовий розпродаж в ТРЦ "ПортCity"! Поспішайте, залишились лічені дні! Встигніть на кращі ціни 2019 року!
ЗНИЖКИ:
1 поверх:
Mohito розпродаж до -70%
Reserved розпродаж до -70%
Atlantic щопонеділка -10% на чоловічу білизну, щосереди -10% на жіночу білизну
Anabel Arto до -25%
Milavitsa до -70%
Colin`s фінальний розпродаж
Urban до -70%
Pink до -70%
Tally Weijl розпродаж до -70%
Respect yourself до -70%
Brocard до -50%
Giulia до -50%
Срібний вік до -70%
A.Tan до -50%
Jasmineдо -40%
Marco Corvari до -30%
Pierre Cardin до -50%
Pandora до -60%
Naf Naf до -50%
Goldi розпродаж до -70%
OLKO до -70%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
LTB розпродаж до -70%
Tom Tailor до -50%
Люксоптика до -50%
Medisine до -50%
Intertop розпродаж до -70%
2 поверх:
Cropp останні дні розпродажу до -75%
Megasport розпродаж до -50%
Фокстрот розпродаж моделей минулого року
Milan розпродаж -20%
Marafet -20%
Лігаспорт до -50%
Sportcenter на все -50%
Lamark до -50%
Estro до -50%
W.E. -30% при покупці двох речей
Modiliani до -50%
Sinsay розпродаж
Oodji до -70%
CCC до -70%
Joma до -30%
Sportlandia до -50%
3 поверх:
Alfonso kids -20%
Жу-жу до -50%
Wojcik kids до -70%
Bembi тотальний розпродаж до -40%
Isabel Garsia до -50%
Бон Вояж -10%
Буква -30%
DressCode до -70%
Betty Barclay до -70%
Чудо Острів до -70%
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ЗНИЖКИ:
1 поверх:
Mohito розпродаж до -70%
Reserved розпродаж до -70%
Atlantic щопонеділка -10% на чоловічу білизну, щосереди -10% на жіночу білизну
Anabel Arto до -25%
Milavitsa до -70%
Colin`s фінальний розпродаж
Urban до -70%
Pink до -70%
Tally Weijl розпродаж до -70%
Respect yourself до -70%
Brocard до -50%
Giulia до -50%
Срібний вік до -70%
A.Tan до -50%
Jasmineдо -40%
Marco Corvari до -30%
Pierre Cardin до -50%
Pandora до -60%
Naf Naf до -50%
Goldi розпродаж до -70%
OLKO до -70%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
LTB розпродаж до -70%
Tom Tailor до -50%
Люксоптика до -50%
Medisine до -50%
Intertop розпродаж до -70%
2 поверх:
Cropp останні дні розпродажу до -75%
Megasport розпродаж до -50%
Фокстрот розпродаж моделей минулого року
Milan розпродаж -20%
Marafet -20%
Лігаспорт до -50%
Sportcenter на все -50%
Lamark до -50%
Estro до -50%
W.E. -30% при покупці двох речей
Modiliani до -50%
Sinsay розпродаж
Oodji до -70%
CCC до -70%
Joma до -30%
Sportlandia до -50%
3 поверх:
Alfonso kids -20%
Жу-жу до -50%
Wojcik kids до -70%
Bembi тотальний розпродаж до -40%
Isabel Garsia до -50%
Бон Вояж -10%
Буква -30%
DressCode до -70%
Betty Barclay до -70%
Чудо Острів до -70%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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