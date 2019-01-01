вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – остаточний зимовий розпродаж*

У ТРЦ «ПортCity» – остаточний зимовий розпродаж*
Остаточний зимовий розпродаж в ТРЦ "ПортCity"! Поспішайте, залишились лічені дні! Встигніть на кращі ціни 2019 року!

ЗНИЖКИ:

1 поверх:

Mohito розпродаж до -70%
Reserved розпродаж до -70%
Atlantic щопонеділка -10% на чоловічу білизну, щосереди -10% на жіночу білизну
Anabel Arto до -25%
Milavitsa до -70%
Colin`s фінальний розпродаж
Urban до -70%
Pink до -70%
Tally Weijl розпродаж до -70%
Respect yourself до -70%
Brocard до -50%
Giulia до -50%
Срібний вік до -70%
A.Tan до -50%
Jasmineдо -40%
Marco Corvari до -30%
Pierre Cardin до -50%
Pandora до -60%
Naf Naf до -50%
Goldi розпродаж до -70%
OLKO до -70%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
LTB розпродаж до -70%
Tom Tailor до -50%
Люксоптика до -50%
Medisine до -50%
Intertop розпродаж до -70%

2 поверх:

Cropp останні дні розпродажу до -75%
Megasport розпродаж до -50%
Фокстрот розпродаж моделей минулого року
Milan розпродаж -20%
Marafet -20%
Лігаспорт до -50%
Sportcenter на все -50%
Lamark до -50%
Estro до -50%
W.E. -30% при покупці двох речей
Modiliani до -50%
Sinsay розпродаж
Oodji до -70%
CCC до -70%
Joma до -30%
Sportlandia до -50%

3 поверх:

Alfonso kids -20%
Жу-жу до -50%
Wojcik kids до -70%
Bembi тотальний розпродаж до -40%
Isabel Garsia до -50%
Бон Вояж -10%
Буква -30%
DressCode до -70%
Betty Barclay до -70%
Чудо Острів до -70%

У ТРЦ «ПортCity» – остаточний зимовий розпродаж*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 січня
Сьогодні, 19:00
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Сьогодні, 18:44
У ТРЦ «ПортCity» – остаточний зимовий розпродаж*
Сьогодні, 18:42
Луцькі нацгвардійці вперше патрулювали з копами не тільки пішки
Сьогодні, 18:31
Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»* Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*
24 січень, 15:06
Щовівторка у «Premier City» – день глядача* Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
21 січень, 13:12
Прем’єри в кінотеатрі Premier City* Прем’єри в кінотеатрі Premier City*
16 січень, 15:00
У ТРЦ «ПортCity» – мегазнижки* У ТРЦ «ПортCity» – мегазнижки*
16 січень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації
27 січень, 12:17
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині засудили водія, який випив на місці аварії
Сьогодні, 19:46
 0
До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть
Сьогодні, 19:33
 0
В Україну йде потепління
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8