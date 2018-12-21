У Луцьку цьогоріч ремонтуватимуть головну вулицю міста
Сьогодні, 12:51
У Луцьку цьогоріч запланували здійснити ряд масштабних ремонтів доріг.
Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що 3,3 мільйона гривень отримає місто на ремонт комунальних доріг відповідно до розпорядження голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Упродовж двох років планують проводити ремонт проспекту Волі, де в першу чергу потрібно замінити комунікації. Також ремонтуватимуть перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого, вулицю Паркову, Дубнівську, відрізок від Київського майдану до мосту на Рівненській.
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Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що 3,3 мільйона гривень отримає місто на ремонт комунальних доріг відповідно до розпорядження голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Упродовж двох років планують проводити ремонт проспекту Волі, де в першу чергу потрібно замінити комунікації. Також ремонтуватимуть перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого, вулицю Паркову, Дубнівську, відрізок від Київського майдану до мосту на Рівненській.
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