У Луцьку хочуть змінити ставки туристичного збору
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У Луцьку пропонують змінити ставки туристичного збору.
Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
На сьогодні ставка туристичного збору становить 0,5 % від вартості проживання. Законодавчо ж встановили 0,5 % турзбору для мешканців України та до 5 % – для іноземців.
Однак у міській раді пропонують задля уникнення дискримінації та залучення іноземних туристів у Луцьк зробити ставки єдиними як для туристів з України, так і для іноземців. Якщо оренда житла вартуватиме до 600 гривень, ставка збору складатиме 0,25 %, понад 600 гривень – 0,5 %.
«Ми категорично проти того, аби був розподіл на українців та іноземців. До того ж, нині йдеться про те, що всі представники готельної сфери готують звернення про одну ставку для всіх – 0,5 %», - повідомила начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська.
До слова, торік від туристичного збору отримали 265 тисяч гривень.
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Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
На сьогодні ставка туристичного збору становить 0,5 % від вартості проживання. Законодавчо ж встановили 0,5 % турзбору для мешканців України та до 5 % – для іноземців.
Однак у міській раді пропонують задля уникнення дискримінації та залучення іноземних туристів у Луцьк зробити ставки єдиними як для туристів з України, так і для іноземців. Якщо оренда житла вартуватиме до 600 гривень, ставка збору складатиме 0,25 %, понад 600 гривень – 0,5 %.
«Ми категорично проти того, аби був розподіл на українців та іноземців. До того ж, нині йдеться про те, що всі представники готельної сфери готують звернення про одну ставку для всіх – 0,5 %», - повідомила начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська.
До слова, торік від туристичного збору отримали 265 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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