У Луцьку хочуть змінити ставки туристичного збору

У Луцьку пропонують змінити ставки туристичного збору.Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.На сьогодні ставка туристичного збору становить 0,5 % від вартості проживання. Законодавчо ж встановили 0,5 % турзбору для мешканців України та до 5 % – для іноземців.Однак у міській раді пропонують задля уникнення дискримінації та залучення іноземних туристів у Луцьк зробити ставки єдиними як для туристів з України, так і для іноземців. Якщо оренда житла вартуватиме до 600 гривень, ставка збору складатиме 0,25 %, понад 600 гривень – 0,5 %.«Ми категорично проти того, аби був розподіл на українців та іноземців. До того ж, нині йдеться про те, що всі представники готельної сфери готують звернення про одну ставку для всіх – 0,5 %», - повідомила начальник управління промоції та туризмуДо слова, торік від туристичного збору отримали 265 тисяч гривень.