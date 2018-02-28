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У Луцьку хочуть змінити ставки туристичного збору

У Луцьку хочуть змінити ставки туристичного збору
У Луцьку пропонують змінити ставки туристичного збору.

Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

На сьогодні ставка туристичного збору становить 0,5 % від вартості проживання. Законодавчо ж встановили 0,5 % турзбору для мешканців України та до 5 % – для іноземців.

Однак у міській раді пропонують задля уникнення дискримінації та залучення іноземних туристів у Луцьк зробити ставки єдиними як для туристів з України, так і для іноземців. Якщо оренда житла вартуватиме до 600 гривень, ставка збору складатиме 0,25 %, понад 600 гривень – 0,5 %.

«Ми категорично проти того, аби був розподіл на українців та іноземців. До того ж, нині йдеться про те, що всі представники готельної сфери готують звернення про одну ставку для всіх – 0,5 %», - повідомила начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська.

До слова, торік від туристичного збору отримали 265 тисяч гривень.

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Теги: гроші, туризм
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