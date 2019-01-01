Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 січня

На Волині 29 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00-14:00с. Мерва:вул. Б. Хмельницького2. 09:00-14:00с. Скобелка:вул. Бистровицька,вул. Зелена1. 09:00-17:00с.Старий Порицьк вул.Миру, Набережна2. 09:00-17:00с.Верхнів вул.Центральна1-8, Хутірська1. 09:40 – 17:00с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.2. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.1. 9:00-17:00ПрАТ "Хлібокомбінат",Ф. О. Нечипорук В. М.,Ковельська оптово-торгова база,ПП "Приватбуд",ФОП Рахлінський Ю. М.,ФОП Чабан О. М.,ТзДВ "Ковельагроспецпостач",ПП "ТПК АРСЕН",ФОП Дідіцкий А. М.,ФОП Романюк Н. В.,Ковельське РЖКП №2,ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ТзОВ "Бізнес- Рейс",КП "Злагода",Рел. гр. свящ. Анатолія Ватутіна,ФОП Возняк Р. А.,ФОП Майданський І. О.,Ф.о.Русакова Р. Р.,Комбікормовий завод,ФОП Чуб П. Л.,КП"Ковельбуд",ФОП Петручик П. В.,ФОП Зубрицький Л. Л.,ПП "Геліс",Заготзбутбаза с/г пр.,ПАТ ШБУ-№63,Ф. О. Кіптик Я. С.,Ф-я Ковельського ДЕУ,Ковельське УВКГ – КНС,ФОП Причепа В. Г.,ПТМ "Ковельтепло" – котельня,Ф. О. Клюнда В. А.,ФОП Мулярчук Д. І.,ФОП Білець О. Т.,Філія Ков. автодор,ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД". м. Ковель, ІІ провул. Ватутіна,вул. Ватутіна, вул. Бреська,вул. Драй-Хмари, вул. Ломоносова, пров. Драй- Хмари, вул. Будівельна, 2, вул. Кутузова, 21, 16,с. Вербка, вул. І.Франка,с.Дубове, вул. Сонячна.Локачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ЗТП-161 Л1 9:00 – 17:00 с.Павловичі вул.Паламарчука, вул.Набережна2 КТП-6 Л2 9:00 – 17:00 смт.Локачі вул.Зарічна, вул.Володимирська1. 09:00-12:30Торговий павільйонМобільний зв'язок АстелітМ'ясо-овочіПАБ БарельКиївстарДитячий садок №48 Пр. Молоді, 8, 8Г, 10, 10А, 10Б2 ТП-35РУ-0,4 кВ ІІ СШ 0,4 кВКап ремонт 12:30-17:00 Торговий павільйонМобільний зв'язок АстелітМ'ясо-овочіПАБ БарельКиївстарДитячий садок №48 Пр. Молоді, 8, 8Г, 10, 10А, 10Б1. КТП-274 09:00 – 17:00 СГПП «Рать» - городня бригада с. Г. Полонка вул. Зарічна2. КТП-142 10:00 – 16:00 ПП Товстяк В.С. - дискобар смт. Торчин вул. Набережна, Козацька, Першого Травня, пров. Колгоспний1. 9:00-17:00с.Рогові Смоляри29:00-17:00с.Куснище3 ПЛ 04кВ КТП-2969:00-17:00с.Терехи1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок).2 ПЛ-10 кВ, Л-78-04ПЛ-10 кВ, Л-78-06 12:00-17:00 КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.КТП-43,с. Карасин - Сільська рада, ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-45 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".КТП-236,с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс.цех), Районний відділ освіти.ЩТП-475,с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".КТП-480,с. Прилісне.КТП-29,с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-31 - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Зоря С.В. (магазин).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сир.база).КТП-339, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-372.КТП-379 - Державне підприємство "Волиньторф" (дільниця).КТП-391,с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.1 ПЛ-0,4кВ від ТП-407 Л-1, Л-2 чистка траси 9:30 - 17:00 с. Замшани;1 Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, ПольоваСтаровижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10 Л-27-06 від ЛР-86 ктп-5 кпт-154.265.294. 10:00-17:00 с. Черемшанка., с.Поліське2 ПЛ-10 Л57-04 від зтп-37 к-8 (ктп-47.194.257) 10:00-17:00 с. Дубечно3 ПЛ-10 Л-27-03 від ЛР-31 ктп-69.ктп-222.298 10:00-17:00 с.Мельники, с.Борзова4 КТП-43. 10:00-17:00 с.Чевель5 КТП-73 10:00-17:00 с. Нова Вижва1 ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів,2 ПЛ-0,4 кВКТП-256 10:00-16:30 с.Клевецьк3 ПЛ-0,4 кВКТП-269 Л-1 10:00-16:30 Дит.садок с.Ставки4 ПЛ-0,4 кВЩТП-93 Л-1 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Миру