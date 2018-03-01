У Ковелі дві школи закрили на карантин

У Ковелі в зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школа №3 та №9 з 29 січня по 1 лютого призупинили навчання.Інші заклади працюватимуть у звичному режимі, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Про це сьогодні повідомив начальник управління освіти. Він зауважив, що наразі саме в цих навчальних закладах захворіло понад 20 відсотків дітей.«Щодня проводиться моніторинг ситуації. І в залежності від обставин будуть прийматись подальші рішення», - резюмував Віктор Васильович.