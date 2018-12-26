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За тиждень у Ковелі сталося чотири страшні пожежі

За тиждень у Ковелі сталося чотири страшні пожежі
Минулого тижня на гасіння пожеж ковельські рятувальники виїжджали чотири рази.

Про це проінформував 28 січня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - передає Район.in.ua.

За його словами, 22 січня у Ковелі на вулиці Винниченка в цегляній будівлі вибухнув газовий балон, що спричинило пожежу.

24 січня на вулиці Богуна на узбіччі дороги загорілася вантажівка.

Дві пожежі сталося 27 січня через замикання електропроводки: на вулиці Варшавській в гаражному кооперативі «Електрон» зайнявся цегляний гараж, а на вулиці Окружній – житловий будинок, в якому знаходилися діти. На щастя ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, Ковель
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