За тиждень у Ковелі сталося чотири страшні пожежі





Про це проінформував 28 січня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - передає



За його словами, 22 січня у Ковелі на вулиці Винниченка в цегляній будівлі вибухнув газовий балон, що спричинило пожежу.



24 січня на вулиці Богуна на узбіччі дороги загорілася вантажівка.



Дві пожежі сталося 27 січня через замикання електропроводки: на вулиці Варшавській в гаражному кооперативі «Електрон» зайнявся цегляний гараж, а на вулиці Окружній – житловий будинок, в якому знаходилися діти. На щастя ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня на гасіння пожеж ковельські рятувальники виїжджали чотири рази.Про це проінформував 28 січня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - передає Район.in.ua За його словами, 22 січня у Ковелі на вулиці Винниченка в цегляній будівлі вибухнув газовий балон, що спричинило пожежу.24 січня на вулиці Богуна на узбіччі дороги загорілася вантажівка.Дві пожежі сталося 27 січня через замикання електропроводки: на вулиці Варшавській в гаражному кооперативі «Електрон» зайнявся цегляний гараж, а на вулиці Окружній – житловий будинок, в якому знаходилися діти. На щастя ніхто не постраждав.

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