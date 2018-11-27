На Волині затримали неодноразово судимого хулігана з Одещини





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Прикрий випадок із 58-річним волинянином, котрий вирішив скупитися на Володимир-Волинському продовольчому ринку, трапився 28 січня.



Зазначають, що нетверезий чоловік, який бродив ринком, поставив підніжку волиняну, внаслідок чого той від падіння обличчям донизу отримав травми.



Правоохоронці Володимир-Волинського відділу поліції затримали хулігана. Ним виявився 32-річний неодноразово судимий мешканець Одещини.

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