На Волині затримали неодноразово судимого хулігана з Одещини
Сьогодні, 13:27
У Володимирі-Волинському 32-річний раніше засуджений чоловік поставив підніжку місцевому мешканцю, в наслідок чого останній отримав травми.
Про це пише Володимир Медіа.
Прикрий випадок із 58-річним волинянином, котрий вирішив скупитися на Володимир-Волинському продовольчому ринку, трапився 28 січня.
Зазначають, що нетверезий чоловік, який бродив ринком, поставив підніжку волиняну, внаслідок чого той від падіння обличчям донизу отримав травми.
Правоохоронці Володимир-Волинського відділу поліції затримали хулігана. Ним виявився 32-річний неодноразово судимий мешканець Одещини.
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Про це пише Володимир Медіа.
Прикрий випадок із 58-річним волинянином, котрий вирішив скупитися на Володимир-Волинському продовольчому ринку, трапився 28 січня.
Зазначають, що нетверезий чоловік, який бродив ринком, поставив підніжку волиняну, внаслідок чого той від падіння обличчям донизу отримав травми.
Правоохоронці Володимир-Волинського відділу поліції затримали хулігана. Ним виявився 32-річний неодноразово судимий мешканець Одещини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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