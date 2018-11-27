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На Волині затримали неодноразово судимого хулігана з Одещини

На Волині затримали неодноразово судимого хулігана з Одещини
У Володимирі-Волинському 32-річний раніше засуджений чоловік поставив підніжку місцевому мешканцю, в наслідок чого останній отримав травми.

Про це пише Володимир Медіа.

Прикрий випадок із 58-річним волинянином, котрий вирішив скупитися на Володимир-Волинському продовольчому ринку, трапився 28 січня.

Зазначають, що нетверезий чоловік, який бродив ринком, поставив підніжку волиняну, внаслідок чого той від падіння обличчям донизу отримав травми.

Правоохоронці Володимир-Волинського відділу поліції затримали хулігана. Ним виявився 32-річний неодноразово судимий мешканець Одещини.

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Теги: хуліган, Волинь, Володимир-Волинський, поліція
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