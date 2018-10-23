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Казковий Стир скувало кригою. ФОТО

Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
У мережі з'явилися знімки замерзлого Стиру.

Їх у Facebook опублікував Сергій Палько.

"Рівень води після новорічних дощів в річці значно підвищився. На різдво ріку частично скувало кригою. Після того вода спала приблизно на метр, залишивши понад береги хаос з поламаної криги, по якій майже неможливо ходити", - пише автор знімків.

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Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО

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Теги: фото, Стир
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