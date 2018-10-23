Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Сьогодні, 13:58
У мережі з'явилися знімки замерзлого Стиру.
Їх у Facebook опублікував Сергій Палько.
"Рівень води після новорічних дощів в річці значно підвищився. На різдво ріку частично скувало кригою. Після того вода спала приблизно на метр, залишивши понад береги хаос з поламаної криги, по якій майже неможливо ходити", - пише автор знімків.
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Їх у Facebook опублікував Сергій Палько.
"Рівень води після новорічних дощів в річці значно підвищився. На різдво ріку частично скувало кригою. Після того вода спала приблизно на метр, залишивши понад береги хаос з поламаної криги, по якій майже неможливо ходити", - пише автор знімків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На околицях волинського міста побачили одну з найменших пташок Європи. ФОТО
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