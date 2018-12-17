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За синцями не видно очей: батьки познущались над 6-річним сином. ФОТО 18+

За синцями не видно очей: батьки познущались над 6-річним сином. ФОТО 18+
На Вінниччині в електричці пасажирам довелося силоміць забирати в батьків маленького хлопчика, який був сильно побитий. Через гематоми на обличчі малюк не міг розплющити очей.

За словами очевидиці Ксенії, дитину госпіталізували на станції Козятин. Про це вона повідомила на сторінці "Хмельницький 24" у Facebook, - пише Обозреватель.

"Цього маленького хлопчика Івана ми побачили в електричці, він був побитий своїми батьками, які ховали його під час поїздки. У Козятині його зняли з електрички і відправили до Вінницької дитячої клінічної лікарні", — розповіла свідок.

За її словами, Ваня перебуває на лікуванні у черепно-лицьовому відділенні Вінницької обласної дитлікарні, за ним доглядає батько.

За синцями не видно очей: батьки познущались над 6-річним сином. ФОТО 18+

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Теги: дитина, побиття, електричка
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