За синцями не видно очей: батьки познущались над 6-річним сином. ФОТО 18+





За словами очевидиці Ксенії, дитину госпіталізували на станції Козятин. Про це вона повідомила на сторінці "Хмельницький 24" у Facebook, - пише



"Цього маленького хлопчика Івана ми побачили в електричці, він був побитий своїми батьками, які ховали його під час поїздки. У Козятині його зняли з електрички і відправили до Вінницької дитячої клінічної лікарні", — розповіла свідок.



За її словами, Ваня перебуває на лікуванні у черепно-лицьовому відділенні Вінницької обласної дитлікарні, за ним доглядає батько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині в електричці пасажирам довелося силоміць забирати в батьків маленького хлопчика, який був сильно побитий. Через гематоми на обличчі малюк не міг розплющити очей.За словами очевидиці Ксенії, дитину госпіталізували на станції Козятин. Про це вона повідомила на сторінці "Хмельницький 24" у Facebook, - пише Обозреватель "Цього маленького хлопчика Івана ми побачили в електричці, він був побитий своїми батьками, які ховали його під час поїздки. У Козятині його зняли з електрички і відправили до Вінницької дитячої клінічної лікарні", — розповіла свідок.За її словами, Ваня перебуває на лікуванні у черепно-лицьовому відділенні Вінницької обласної дитлікарні, за ним доглядає батько.

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