вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії

Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії
У Нововолинську навчальні заклади міста відправили на загальний карантин через велику кількість хворих дітей на грип та ГРВІ.

Начальник управління освіти Ольга Лакиш прокоментувала, що за останніми даними у навчальних закладах міста понад 14% хворих дітей, а тому, сьогодні на нараді було прийнято рішення від завтра, 29 січня, навчально-виховний процес призупинити, - пише Нововолинськ com.ua.

«Ми вирішили відправити усіх школярів та вихованців дитсадочків знову на канікули у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією та високим рівнем реєстрації захворювань на грип і ГРВІ», – пояснила Ольга Лакиш.

Зі слів завідувача Іваничівського районного лабораторного відділення Нововолинського міськрайонного відділу ДУ “ВОЛЦ МОЗ України” Наталії Мариніної, за останній тиждень у місті захворіло 384 людини, з них 65 % діти.

Карантин триватиме 14 днів, до 12 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, карантин, школи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Потрібно і в Луцьку таке зробити,а не розносити інфекцію
Відповісти
А в луцьку що чекають!!!
Відповісти
Вибір редактора
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» водій легковика побив поліцейського
Сьогодні, 14:04
За синцями не видно очей: батьки познущались над 6-річним сином. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:01
Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії
Сьогодні, 14:00
Казковий Стир скувало кригою. ФОТО
Сьогодні, 13:58
В Україні можуть почати штрафувати за тоновані вікна
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули
23 грудень, 2016, 16:28
У Луцьку продовжать карантин до 7 лютого У Луцьку продовжать карантин до 7 лютого
29 січень, 2016, 11:14
У Нововолинських школах продовжили карантин У Нововолинських школах продовжили карантин
27 лютий, 2015, 14:43
У навчальних закладах Нововолинська - карантин У навчальних закладах Нововолинська - карантин
18 лютий, 2015, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації
27 січень, 12:17
 1
На Закарпатті в аварії зіткнулось 5 автівок, постраждало багато людей
Сьогодні, 15:10
 0
Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*
Сьогодні, 15:00
 0
У 99% випадків від «свинки» виникає безпліддя, – луцький педіатр. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
 0
Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8