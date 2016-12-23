Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії
Сьогодні, 14:00
У Нововолинську навчальні заклади міста відправили на загальний карантин через велику кількість хворих дітей на грип та ГРВІ.
Начальник управління освіти Ольга Лакиш прокоментувала, що за останніми даними у навчальних закладах міста понад 14% хворих дітей, а тому, сьогодні на нараді було прийнято рішення від завтра, 29 січня, навчально-виховний процес призупинити, - пише Нововолинськ com.ua.
«Ми вирішили відправити усіх школярів та вихованців дитсадочків знову на канікули у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією та високим рівнем реєстрації захворювань на грип і ГРВІ», – пояснила Ольга Лакиш.
Зі слів завідувача Іваничівського районного лабораторного відділення Нововолинського міськрайонного відділу ДУ “ВОЛЦ МОЗ України” Наталії Мариніної, за останній тиждень у місті захворіло 384 людини, з них 65 % діти.
Карантин триватиме 14 днів, до 12 лютого.
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Начальник управління освіти Ольга Лакиш прокоментувала, що за останніми даними у навчальних закладах міста понад 14% хворих дітей, а тому, сьогодні на нараді було прийнято рішення від завтра, 29 січня, навчально-виховний процес призупинити, - пише Нововолинськ com.ua.
«Ми вирішили відправити усіх школярів та вихованців дитсадочків знову на канікули у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією та високим рівнем реєстрації захворювань на грип і ГРВІ», – пояснила Ольга Лакиш.
Зі слів завідувача Іваничівського районного лабораторного відділення Нововолинського міськрайонного відділу ДУ “ВОЛЦ МОЗ України” Наталії Мариніної, за останній тиждень у місті захворіло 384 людини, з них 65 % діти.
Карантин триватиме 14 днів, до 12 лютого.
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Коментарі 2
Потрібно і в Луцьку таке зробити,а не розносити інфекцію
А в луцьку що чекають!!!
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