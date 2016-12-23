Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії





Начальник управління освіти Ольга Лакиш прокоментувала, що за останніми даними у навчальних закладах міста понад 14% хворих дітей, а тому, сьогодні на нараді було прийнято рішення від завтра, 29 січня, навчально-виховний процес призупинити, - пише



«Ми вирішили відправити усіх школярів та вихованців дитсадочків знову на канікули у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією та високим рівнем реєстрації захворювань на грип і ГРВІ», – пояснила Ольга Лакиш.



Зі слів завідувача Іваничівського районного лабораторного відділення Нововолинського міськрайонного відділу ДУ “ВОЛЦ МОЗ України” Наталії Мариніної, за останній тиждень у місті захворіло 384 людини, з них 65 % діти.



Карантин триватиме 14 днів, до 12 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську навчальні заклади міста відправили на загальний карантин через велику кількість хворих дітей на грип та ГРВІ.Начальник управління освітипрокоментувала, що за останніми даними у навчальних закладах міста понад 14% хворих дітей, а тому, сьогодні на нараді було прийнято рішення від завтра, 29 січня, навчально-виховний процес призупинити, - пише Нововолинськ com.ua. «Ми вирішили відправити усіх школярів та вихованців дитсадочків знову на канікули у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією та високим рівнем реєстрації захворювань на грип і ГРВІ», – пояснила Ольга Лакиш.Зі слів завідувача Іваничівського районного лабораторного відділення Нововолинського міськрайонного відділу ДУ “ВОЛЦ МОЗ України” Наталії Мариніної, за останній тиждень у місті захворіло 384 людини, з них 65 % діти.Карантин триватиме 14 днів, до 12 лютого.

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