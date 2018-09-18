На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» водій легковика побив поліцейського

У селі Зоря Рівненської області нетверезий водій автомобіля вдарив поліцейського в обличчя.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.Під час несення служби на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» близько 23 години 27 січня екіпаж патрульних поліцейських отримав інформацію, що водій автомобіля Opel Astra перебуває за кермом в стані алкогольного сп’яніння.Помітивши вказаний транспортний засіб у центрі села Зоря, поліцейські на службовому автомобілі Renault Duster подали сигнал про зупинку проблисковими маячками синього та червоного кольору і спеціальним звуковим сигналом. Вимогу про зупинку водій проігнорував та почав збільшувати швидкість.Автомобіль патрульні зупинили в одному із житлових масивів населеного пункту. В салоні перебували двоє осіб. Намагаючись втекти, вони почали чинити опір, шарпати правоохоронців за формений одяг, унаслідок чого водій наніс удар кулаком в обличчя 21-річному інспектору патрульної поліції, який отримав тілесні ушкодження.Патрульні застосували до правопорушників спецзасіб кайданки. Ними виявилися місцеві жителі. 43-річний водій за зовнішніми ознаками перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовився.Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, доставила обох зловмисників до Рівненського районного відділення поліції.У потерпілого поліцейського медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, він проходитиме додаткове обстеження.У рамках досудового розслідування за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення 43-річному зловмиснику про підозру. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Інкримінована йому санкція статті передбачає обмеження волі або позбавленням волі на строк до п'яти років. Відносно іншого, 42-річного жителя Зорі, слідчі дії тривають.