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У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО

У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти штрафують водіїв, які паркують свої автівки неналежним чином.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.

У муніципальній варті зазначають, що у більшості випадків водії не дотримуються правил паркування. Вони виїжджають на тротуари та пішохідні доріжки, унеможливлюючи прохід пішоходам.

«Останнім часом улюбленим місцем для порушення, водії обирають локацію в районі вулиці Кравчука. Тут мало не щодня інспектори виявляють припарковані машини. Також «грішать» на вулицях Гордіюк, Чорновола, Ветеранів та Конякіна», – пишуть муніципали.

На усіх виявлених водіїв інспектори складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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Коментарі 6
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ДАвно пора! Задовбали з своїм паркуванням!!
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МОЛОДЦІ ОТО НАПРАЦЮВАЛИСЬ ДЕБІЛИ КОНЧЕНІ А ЗА ЩО ТУ СИРНУ ЛАВКУ
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"інспектори складають адміністративні протоколи"

Тра дублювати номера протоколів цвяхами на капотах. Тоді спрацює.
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ЗВЕРНІТЬ БУДЬ-ЛАСКА УВАГУ ЯК ЦІ ІМБІЦИЛИ ПАРКУЮТЬСЯ НА БУЛИЦІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БІЛЯ УПРАВЛІННЯ УЇЦИПАЛІВ!!!!!!!!!!!!!! ТАМ ПОСТІЙНО МАШИНИ НА ТРОТУАРІ!!!!!!!!!!!! МЕНІ ЧОМУСЬ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО НЕПРАВИЛЬНО ПАРКУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЕДІКИ З МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. СОРОМНО ЗА ДАРМОЇДІВ, ПОНАЧЕПЛЮЮТЬ ЗНАЧКІВ І ХЕРОЇ
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Хай біля віддулку на Грибоєдова самі себе жучуть, або на 8 березня-перемоги... там просто піпец...
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ви ж Гейропс! Давайте жити мирно.
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