У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У Луцьку інспектори муніципальної варти штрафують водіїв, які паркують свої автівки неналежним чином.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
У муніципальній варті зазначають, що у більшості випадків водії не дотримуються правил паркування. Вони виїжджають на тротуари та пішохідні доріжки, унеможливлюючи прохід пішоходам.
«Останнім часом улюбленим місцем для порушення, водії обирають локацію в районі вулиці Кравчука. Тут мало не щодня інспектори виявляють припарковані машини. Також «грішать» на вулицях Гордіюк, Чорновола, Ветеранів та Конякіна», – пишуть муніципали.
На усіх виявлених водіїв інспектори складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
У муніципальній варті зазначають, що у більшості випадків водії не дотримуються правил паркування. Вони виїжджають на тротуари та пішохідні доріжки, унеможливлюючи прохід пішоходам.
«Останнім часом улюбленим місцем для порушення, водії обирають локацію в районі вулиці Кравчука. Тут мало не щодня інспектори виявляють припарковані машини. Також «грішать» на вулицях Гордіюк, Чорновола, Ветеранів та Конякіна», – пишуть муніципали.
На усіх виявлених водіїв інспектори складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.
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