У Луцьку муніципали покарали автохамів. ФОТО

У Луцьку інспектори муніципальної варти штрафують водіїв, які паркують свої автівки неналежним чином.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.У муніципальній варті зазначають, що у більшості випадків водії не дотримуються правил паркування. Вони виїжджають на тротуари та пішохідні доріжки, унеможливлюючи прохід пішоходам.«Останнім часом улюбленим місцем для порушення, водії обирають локацію в районі вулиці Кравчука. Тут мало не щодня інспектори виявляють припарковані машини. Також «грішать» на вулицях Гордіюк, Чорновола, Ветеранів та Конякіна», – пишуть муніципали.На усіх виявлених водіїв інспектори складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.