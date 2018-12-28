Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу





Так, клуб планує підписати 27-річного центрального хавбека з Волині Тараса Романчука з польської "Ягеллонії", але через ліміт на легіонерів зможе зробити це тільки після завершення поточного сезону, - повідомляє



Зазначимо, що ковельчанин Романчук в поточному сезоні провів 22 матчі, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. Його контракт з польським клубом діє до літа 2020 року.



Нагадаємо, що Романчук у великий футбол прийшов з футзалу, виступає у Польщі з 2013 року, а за "Ягеллонію" з 2014. В минулому році прийняв громадянство Польщі, щоб не вважатися легіонером в тамтешньому чемпіонаті.

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