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Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу

Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу
Стамбульський клуб "Галатасарай" вже зараз намагається формувати свої трансферні цілі на літнє трансферне вікно.

Так, клуб планує підписати 27-річного центрального хавбека з Волині Тараса Романчука з польської "Ягеллонії", але через ліміт на легіонерів зможе зробити це тільки після завершення поточного сезону, - повідомляє UA футбол.

Зазначимо, що ковельчанин Романчук в поточному сезоні провів 22 матчі, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. Його контракт з польським клубом діє до літа 2020 року.

Нагадаємо, що Романчук у великий футбол прийшов з футзалу, виступає у Польщі з 2013 року, а за "Ягеллонію" з 2014. В минулому році прийняв громадянство Польщі, щоб не вважатися легіонером в тамтешньому чемпіонаті.

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Теги: футбол, спорт
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