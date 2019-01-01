За рік луцькі муніципали видали більше 600 ордерів на ремонтні роботи





Це відбувалося у відповідності до п. 2,3 доручення міського голови від 28 січня 2016 року, коли департаменту передано право видачі дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою (земляні роботи) та контролювати за відновленням благоустрою в місцях розкопок, – йдеться на сторінці муніципалів у



Основними суб’єктами, що отримували аварійні ордери, були Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ДЖКГ Луцької міської ради, КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Волиньгаз» та інші.



Впродовж 2018 року інспектори департаменту здійснювали перевірку відновлення благоустрою після земляних робіт згідно виданих ордерів. Видали 40 приписів після завершення таких робіт та склали 36 протоколів про адміністративні правопорушення згідно ст. 152 КУпАП, адже балансоутримувачі часто не здійснюють належного відновлення благоустрою. «Лідером» серед них залишається ДКП «Луцьктепло».



Окрім того, інспектори виявляли факти самовільного проведення земляних робіт, які суб’єкти господарювання та фізичні особи здійснювали без ордерів. На таких порушників склали 46 протоколів та наклали штрафів на загальну суму 23460 гривень.



«На жаль, більшість планових земляних робіт з прокладання інженерних мереж у Луцьку виконується відкритим траншейним способом, що веде за собою дезорганізацію руху транспорту, порушення дорожнього та тротуарного покриття, знищення зелених насаджень та погіршення благоустрою міських територій», – зазначають муніципали.



Також у прес-службі зазначили, що у нових Правилах благоустрою міста Луцька передбачать обов’язкове здійснення прокладання інженерних мереж сучасними закритими безтраншейними методами, наприклад проколу чи протискання, за виключенням того, коли земляні роботи виконати закритим способом не є можливо.



«Це дасть змогу мінімізувати перешкоди для руху транспорту та громадян, зменшити руйнування дорожнього покриття, виключити порушення існуючих комунікацій, значно підвищити рівень безпеки робіт, скоротити час їх виконання та не шкодити навколишньому середовищу», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за 2018 рік видали 490 аварійних та 158 планових ордерів.Це відбувалося у відповідності до п. 2,3 доручення міського голови від 28 січня 2016 року, коли департаменту передано право видачі дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою (земляні роботи) та контролювати за відновленням благоустрою в місцях розкопок, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook Основними суб’єктами, що отримували аварійні ордери, були Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ДЖКГ Луцької міської ради, КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Волиньгаз» та інші.Впродовж 2018 року інспектори департаменту здійснювали перевірку відновлення благоустрою після земляних робіт згідно виданих ордерів. Видали 40 приписів після завершення таких робіт та склали 36 протоколів про адміністративні правопорушення згідно ст. 152 КУпАП, адже балансоутримувачі часто не здійснюють належного відновлення благоустрою. «Лідером» серед них залишається ДКП «Луцьктепло».Окрім того, інспектори виявляли факти самовільного проведення земляних робіт, які суб’єкти господарювання та фізичні особи здійснювали без ордерів. На таких порушників склали 46 протоколів та наклали штрафів на загальну суму 23460 гривень.«На жаль, більшість планових земляних робіт з прокладання інженерних мереж у Луцьку виконується відкритим траншейним способом, що веде за собою дезорганізацію руху транспорту, порушення дорожнього та тротуарного покриття, знищення зелених насаджень та погіршення благоустрою міських територій», – зазначають муніципали.Також у прес-службі зазначили, що у нових Правилах благоустрою міста Луцька передбачать обов’язкове здійснення прокладання інженерних мереж сучасними закритими безтраншейними методами, наприклад проколу чи протискання, за виключенням того, коли земляні роботи виконати закритим способом не є можливо.«Це дасть змогу мінімізувати перешкоди для руху транспорту та громадян, зменшити руйнування дорожнього покриття, виключити порушення існуючих комунікацій, значно підвищити рівень безпеки робіт, скоротити час їх виконання та не шкодити навколишньому середовищу», – йдеться у дописі.

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