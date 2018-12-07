На Закарпатті в аварії зіткнулось 5 автівок, постраждало багато людей





Про це журналісту



“Близько 11:02 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на трасі М-06 в селі Глибоке трапилась ДТП за участі 5-ти автомобілів. Встановлено, що два автомобіля Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz”, - повідомила Манзулич.



За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало 7 людей. Всі вони госпіталізовані. Шестеро з них отримали легкі тілесні ушкодження, а в одного з них перелом.



Наразі на місці працює поліція, з’ясовуються всі обставини. Разом з тим, визначається правова кваліфікація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Глибоке, що на Закарпатті, близько 11 години зіткнулося п'ять автомобілів - два автомобілі Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz, внаслідок чого постраждало семеро людей.Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації Головного управління поліції Закарпатської області Інеса Манзулич.“Близько 11:02 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на трасі М-06 в селі Глибоке трапилась ДТП за участі 5-ти автомобілів. Встановлено, що два автомобіля Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz”, - повідомила Манзулич.За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало 7 людей. Всі вони госпіталізовані. Шестеро з них отримали легкі тілесні ушкодження, а в одного з них перелом.Наразі на місці працює поліція, з’ясовуються всі обставини. Разом з тим, визначається правова кваліфікація.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію