На Закарпатті в аварії зіткнулось 5 автівок, постраждало багато людей
Сьогодні, 15:10
У селі Глибоке, що на Закарпатті, близько 11 години зіткнулося п'ять автомобілів - два автомобілі Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz, внаслідок чого постраждало семеро людей.
Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації Головного управління поліції Закарпатської області Інеса Манзулич.
“Близько 11:02 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на трасі М-06 в селі Глибоке трапилась ДТП за участі 5-ти автомобілів. Встановлено, що два автомобіля Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz”, - повідомила Манзулич.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало 7 людей. Всі вони госпіталізовані. Шестеро з них отримали легкі тілесні ушкодження, а в одного з них перелом.
Наразі на місці працює поліція, з’ясовуються всі обставини. Разом з тим, визначається правова кваліфікація.
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Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації Головного управління поліції Закарпатської області Інеса Манзулич.
“Близько 11:02 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на трасі М-06 в селі Глибоке трапилась ДТП за участі 5-ти автомобілів. Встановлено, що два автомобіля Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ та ще один Mercedes-Benz”, - повідомила Манзулич.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало 7 людей. Всі вони госпіталізовані. Шестеро з них отримали легкі тілесні ушкодження, а в одного з них перелом.
Наразі на місці працює поліція, з’ясовуються всі обставини. Разом з тим, визначається правова кваліфікація.
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