У РЦ «Промінь» запрошують відвідати «Долину Смугастого»*

А ти вже бував у Долині Смугастого? Адже у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» попри холодну зимову пору так тепло і затишно! А ще, можна гарно розважитись у великому лабіринті, зіграти у ігрові автомати, відсвяткувати будь-яку подію в м’юзік холі «Не кажи мамі», змінити свій образ або ж підкреслити його у майстерні краси, зробити миттєвий майстер-клас та пройти навчання з малювання у арт-зоні!Заінтриговані? Тоді детальніший опис усього що у Долині – тут:Зона крихіток – місце, якому не має аналогів в Україні, обладнане безпечними та якісними іграми топових брендів такі як: LEGO, Kidkraft, Battat! Найменші можуть весело та цікаво провести свій час поки їхні батьки відлучаються у справах, адже вони переконані, що діти під надійним захистом помічників Смугастого, в зоні, де особливу увагу приділяють чистоті! А ще Ви можете скористатися послугою – няня! Яка буде займатися з Вашою дитиною у «Зоні Крихіток», зробить з нею майстер-клас, або зіграє в цікаві ігри!М’юзік хол «Не кажи мамі» – пропонує Вам величезний ряд послуг з організації та проведення Днів Народжень, випускних, дитячих свят, а також свята для шкіл та садочків розрахованих на різні вікові групи, до яких помічники Смугастого ретельно готуються та продумують кожну деталь!Майстерня краси – місце де надаються послуги для усієї сім будь-якого віку та на будь-який смак! У перукарні працюють висококваліфіковані та чуйні чарівники краси. Для створення образів використовують найкращі матеріали та засоби. Серед послуг, які надають у майстерні, є: стрижки, зачіски, плетіння, плетіння канекалонів, манікюр, а незабаром з’являться спа-процедури для рук.Творча майстерня – це художня школа для дітей віком від 3-х років. У ній проводиться навчання основ образотворчого мистецтва та відбуваються знайомства з різноманітними жанрами. Заняття проводяться за авторською методикою яка передбачає цікаву навчальну програму, адоптовану відносно вікових груп. Індивідуальний підхід, безперервна комунікація з дітьми під час занять та перерви з чаюванням.На базі арт-студії «Смугастий Носоріг» є зручна та корисна послуга «майстер-клас у будь-який час». Кожного дня з 11:00 до 21:00 батьки мають змогу привести дитину на майстер-клаc та залишити виготовляти будь-який виріб із запропонованих у майстерні.Великий лабіринт з басейном кульок, гірками, тунелями та цікавими перешкодами, який користується популярністю серед усіх відвідувачів, поруч з яким розташована велика зона з дитячими ігровими автоматами, граючи в які можна отримувати тікети та обмінювати їх на топові подарунки,Прийдіть та переконайтеся, що у Долині Смугастого носорога – круто!Комплекс: +38 (066) 755 07 57Перукарня: +38 (066) 770 07 57Творча майстерня: +38 (066) 770 07 50РЦ «Промінь», 2-й поверх, просп. Президента Грушевського, 2.