Нардеп з Луцька розповів про можливу «партію в шахи» від Тимошенко

Юлія Тимошенко повідомила, що піде у відставку через 100 днів, якщо не виконає свою обіцянку знизити вартість газу вдвічі.



Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що на з’їзді партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розігрувала декілька варіантів шахматної партії. Це їй потрібно, насамперед, для парламентських виборів.



Таку думку народний обранець висловив в ефірі телеканалу Прямий, пише



«Декілька років назад я говорив, що питання вертикалі влади президентської та вертикалі виконавчої влади має певні протиріччя. Бо виконавча влада виробляє продукт маючи певного роду важелі. Вертикаль президентська має займатися міжнародною політикою та питаннями армії. Не так давно «ластівки» цих тез почали використовуватися Тимошенко. Президент є головнокомандувачем, але парламент має серйозний вплив на здійснення його повноважень. Це нам показала, для прикладу, історія із запровадженням воєнного стану. Проте, маючи найбільшу фракцію в парламенті, президентська вертикаль є сильнішою та може впливати на уряд».



Так, Ігор Лапін вважає, що в разі перемоги Юлії Тимошенко у виборах на пост Президента України, між президентськими та парламентськими виборами, вона може розігрувати одну із партій «навіщо нам президентська вертикаль, яка ні на що не впливає», «я хороший канцлер» і т.д.



«Інший варіант шахматної партії – «відставка за 100 днів». Тимошенко в разі перемоги буде намагатися виконати передвиборчі обіцянки. Одна з них – це зменшення ціни на газ. Звичайно, це популістичний лозунг. Але, якщо все ж таки їй вдасться знизити ціну на газ, то нас може очікувати крос-дефолт. МВФ не дасть наступного траншу. Надходжень до бюджету немає. Що тоді? Уряд Гройсмана винен у всьому. Ці тези будуть використовуватися до парламентських виборів. Тимошенко хоче в подальшому мати контрольований парламент. Тоді буде можливість втілювати свої президентські амбіції чи канцлерські, якщо прийдеться йти у відставку», – пояснив нардеп.



Ігор Лапін додав, що Тимошенко вже бачить себе в другому турі, а між першим і другим вона буде думати, що робити далі.



«Але головним є те, що президентство – лише майданчик для цієї піврічної роботи перед парламентськими виборами», – підсумував народний депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. повідомила, що піде у відставку через 100 днів, якщо не виконає свою обіцянку знизити вартість газу вдвічі.Народний депутатпереконаний, що на з’їзді партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розігрувала декілька варіантів шахматної партії. Це їй потрібно, насамперед, для парламентських виборів.Таку думку народний обранець висловив в ефірі телеканалу Прямий, пише ВАР «Декілька років назад я говорив, що питання вертикалі влади президентської та вертикалі виконавчої влади має певні протиріччя. Бо виконавча влада виробляє продукт маючи певного роду важелі. Вертикаль президентська має займатися міжнародною політикою та питаннями армії. Не так давно «ластівки» цих тез почали використовуватися Тимошенко. Президент є головнокомандувачем, але парламент має серйозний вплив на здійснення його повноважень. Це нам показала, для прикладу, історія із запровадженням воєнного стану. Проте, маючи найбільшу фракцію в парламенті, президентська вертикаль є сильнішою та може впливати на уряд».Так, Ігор Лапін вважає, що в разі перемоги Юлії Тимошенко у виборах на пост Президента України, між президентськими та парламентськими виборами, вона може розігрувати одну із партій «навіщо нам президентська вертикаль, яка ні на що не впливає», «я хороший канцлер» і т.д.«Інший варіант шахматної партії – «відставка за 100 днів». Тимошенко в разі перемоги буде намагатися виконати передвиборчі обіцянки. Одна з них – це зменшення ціни на газ. Звичайно, це популістичний лозунг. Але, якщо все ж таки їй вдасться знизити ціну на газ, то нас може очікувати крос-дефолт. МВФ не дасть наступного траншу. Надходжень до бюджету немає. Що тоді? Уряд Гройсмана винен у всьому. Ці тези будуть використовуватися до парламентських виборів. Тимошенко хоче в подальшому мати контрольований парламент. Тоді буде можливість втілювати свої президентські амбіції чи канцлерські, якщо прийдеться йти у відставку», – пояснив нардеп.Ігор Лапін додав, що Тимошенко вже бачить себе в другому турі, а між першим і другим вона буде думати, що робити далі.«Але головним є те, що президентство – лише майданчик для цієї піврічної роботи перед парламентськими виборами», – підсумував народний депутат.

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