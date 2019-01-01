Рідного тата замінити ніхто і ніщо не може, – донька загиблого волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.За декілька днів святкуватиме 17-й день народження. Вона – донька захисника України старшого сержанта, котрий загинув 16 січня 2015-го року поблизу села Одрадівки Артемівського району, коли терористи вели обстріл з «Градів» – снаряд влучив у бліндаж. У Миколи залишилися дружина та двоє доньок. Батько показав на власному прикладі своїм донькам, та й усім нам, як потрібно любити свою країну та в чому полягає патріотизм.З великим теплом Віка згадує про загиблого на війні тата: «До 12 років я навіть уявити не могла, що можу втратити когось з близьких мені людей і наскільки важко буде потім. Розумію, що у кожного з нас бувають труднощі, але все, що нас не вбиває – робить нас сильнішими. Змінюю пріоритети у житті. Намагаюся цінувати кожен прожитий день, і не забувати робити приємне для інших. Відтоді, коли тата не стало, намагаюся більше уваги приділяти своїм найріднішим: мамі, у котрої поважні проблеми зі здоров’ям, та старшій сестричці. Вони мене у всьому підтримують та допомагають, але рідного тата замінити ніхто і ніщо не зможе».Наша іменинниця нині навчається в 11 класі. Їй подобається вивчати історію, улюблені предмети математика та англійська. Цікавиться біологією, хімією, квантовою фізикою, кібернетикою та астрономією.Дівчина багато працює над собою, намагається самостійно робити все, що від неї залежить, аби гарно навчатися, розвивати себе, адже мріє колись продовжувати навчання в англомовному виші, та в подальшому стати науковцем. У зв’язку з тим, що Віка на фінішній прямій шкільного життя і попереду у неї іспити ЗНО, дівчині довелося відмовитися від багатьох своїх захоплень. Ми ж сподіваємося, що не відмовитися, а тимчасово відставити на задній план. Дівчина дуже хвилюється, що не має коштів на додаткові заняття перед іспитами.Вікторія – дуже привітна і обдарована дитина, любить подорожувати. Взагалі її цікавить все, що пов’язано зі Східною культурою. Вона мріє відвідати країни Азії, а передусім Південну Корею. Хотіла б побувати в США, або в інших країнах Європи, особливо їй хочеться поспілкуватися англійською з іноземцями. Дякуючи волонтерам уже двічі була у Британії, Болгарії, а також із захопленням розповідає про відпочинок у Карпатах. Є у Вікторії, як вона каже, і божевільні мрії – побувати в НАСА.Встигає наша іменинниця і фільми подивитися, до улюблених відносить «Гарі Поттера» та «Шерлока Холмса». Ще їй дуже подобаються пісні та життєва позиція Святослава Вакарчука. Хотіла б відвідати концерт комедійної команди «Квартал 95».А серед безлічі досягнень цієї дівчини й 6 медалей, міжнародний кубок, грамоти, дипломи зі школи та дзюдо. До всього вище переліченого юнка ще й навчалася у музичній школі по класу саксофона, у неї вже був випускний, але вона продовжує займатися для себе, її навіть запрошують грати в оркестрі цієї школи.Якби Вікторія стала політиком, то перше, на що спрямувала б свої зусилля, – припинити війну. Далі удосконалила б реформи в галузі освіти та медицини.Штанська Вікторія. Невдовзі 17 років (30.01.2002). М. Любомль. Ріст: 160; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 37. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.