На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу
Сьогодні, 15:55
На митному посту «Ягодин» митники виявили особливо небезпечні наркотичні речовини.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, громадянин України в нішу під пасажирським сидінням його легкового автомобіля приховав від митного контролю паперовий згорток.
В ньому знаходилась речовина рослинного походження коричнево-зеленого кольору загальною вагою брутто 6,83 гр. Речовину вилучили.
За цим фактом до слідчих УСБУ у Волинській області направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального кодексу України.
Також у зоні митного контролю МАПП Ягодин, під час повного митного огляду рейсового автобуса сполученням «Вроцлав-Черкаси», в багажному відділенні серед особистих речей пасажирів виявили несупроводжуваний багаж (передачу). У коробці з чоловічими черевиками лежав блістер (10 таблеток) з надписом TRAMAL Retard 200.
За цим фактом повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 309 Кримінального кодексу України, направлено до Любомльського відділу Нацполіції.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, громадянин України в нішу під пасажирським сидінням його легкового автомобіля приховав від митного контролю паперовий згорток.
В ньому знаходилась речовина рослинного походження коричнево-зеленого кольору загальною вагою брутто 6,83 гр. Речовину вилучили.
За цим фактом до слідчих УСБУ у Волинській області направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального кодексу України.
Також у зоні митного контролю МАПП Ягодин, під час повного митного огляду рейсового автобуса сполученням «Вроцлав-Черкаси», в багажному відділенні серед особистих речей пасажирів виявили несупроводжуваний багаж (передачу). У коробці з чоловічими черевиками лежав блістер (10 таблеток) з надписом TRAMAL Retard 200.
За цим фактом повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 309 Кримінального кодексу України, направлено до Любомльського відділу Нацполіції.
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