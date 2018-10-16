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На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу

На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу
На митному посту «Ягодин» митники виявили особливо небезпечні наркотичні речовини.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Зокрема, громадянин України в нішу під пасажирським сидінням його легкового автомобіля приховав від митного контролю паперовий згорток.

В ньому знаходилась речовина рослинного походження коричнево-зеленого кольору загальною вагою брутто 6,83 гр. Речовину вилучили.

За цим фактом до слідчих УСБУ у Волинській області направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального кодексу України.

Також у зоні митного контролю МАПП Ягодин, під час повного митного огляду рейсового автобуса сполученням «Вроцлав-Черкаси», в багажному відділенні серед особистих речей пасажирів виявили несупроводжуваний багаж (передачу). У коробці з чоловічими черевиками лежав блістер (10 таблеток) з надписом TRAMAL Retard 200.

За цим фактом повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 309 Кримінального кодексу України, направлено до Любомльського відділу Нацполіції.
На «Ягодині» в автобусі знайшли «наркотичну» передачу

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Теги: наркотики, Ягодин, Волинь
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