Двоє волинських монахів УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ





Йдеться про ієромонаха Павла Грабана та ієромонаха Аліпія Пивчука, повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, пише



З відповідним проханням вони звернулись до керуючого єпархією Преосвященного єпископа Матфея.



Владика Матфей затвердив їх прохання та видав указ направити ієромонахів Павла та Аліпія нести послух священослужителями у храмі великомученика Димитрія Солунського у село Положеве Шацького благочиння.



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