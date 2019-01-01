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Двоє волинських монахів УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ

Двоє волинських монахів УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ
Двоє ієромонахів УПЦ (МП) подали прохання про перехід до Православної церкви України.

Йдеться про ієромонаха Павла Грабана та ієромонаха Аліпія Пивчука, повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, пише Перший.

З відповідним проханням вони звернулись до керуючого єпархією Преосвященного єпископа Матфея.

Владика Матфей затвердив їх прохання та видав указ направити ієромонахів Павла та Аліпія нести послух священослужителями у храмі великомученика Димитрія Солунського у село Положеве Шацького благочиння.

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Теги: церква, ПЦУ, Волинь
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