Двоє волинських монахів УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 16:05
Двоє ієромонахів УПЦ (МП) подали прохання про перехід до Православної церкви України.
Йдеться про ієромонаха Павла Грабана та ієромонаха Аліпія Пивчука, повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, пише Перший.
З відповідним проханням вони звернулись до керуючого єпархією Преосвященного єпископа Матфея.
Владика Матфей затвердив їх прохання та видав указ направити ієромонахів Павла та Аліпія нести послух священослужителями у храмі великомученика Димитрія Солунського у село Положеве Шацького благочиння.
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Йдеться про ієромонаха Павла Грабана та ієромонаха Аліпія Пивчука, повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ, пише Перший.
З відповідним проханням вони звернулись до керуючого єпархією Преосвященного єпископа Матфея.
Владика Матфей затвердив їх прохання та видав указ направити ієромонахів Павла та Аліпія нести послух священослужителями у храмі великомученика Димитрія Солунського у село Положеве Шацького благочиння.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
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