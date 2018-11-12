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Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО

Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО
Модерністичні архітектори з Луцька творили і в інших місцевостях. Так, у місті Сарни дотепер зберігся костел, проект якого створив луцький архітектор Владислав Стахонь.

Про це йдеться у спільноті "Луцький модернізм. Книга-альбом".

"Ось, наприклад, стильний проект костелу для міста Сарни, автор Владислав Стахонь, 1934. Будівництво почалося в другій половині тридцятих, але від задуманої архітектором дзвіниці відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Храм зберігся до нашого часу практично без суттєвих зовнішніх змін.

Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО
Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО
Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО
Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО

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Теги: архітектура, історія, Луцьк, Волинь, Рівненська область
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