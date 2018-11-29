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Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води

Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
У Ковелі через аварійно-ремонтні роботи один мікрорайон тимчасово залишиться без водопостачання.

Про це повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ».

Так, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на насосній станції на вул. Володимира Кияна 29 січня з 13:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.

"Рекомендуємо споживачам даного мікрорайону зробити запас питної води", - повідомили в адміністрація Ковельського УВКГ.

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Теги: вода, Ковель
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