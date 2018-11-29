Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
Сьогодні, 18:13
У Ковелі через аварійно-ремонтні роботи один мікрорайон тимчасово залишиться без водопостачання.
Про це повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ».
Так, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на насосній станції на вул. Володимира Кияна 29 січня з 13:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.
"Рекомендуємо споживачам даного мікрорайону зробити запас питної води", - повідомили в адміністрація Ковельського УВКГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ».
Так, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на насосній станції на вул. Володимира Кияна 29 січня з 13:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.
"Рекомендуємо споживачам даного мікрорайону зробити запас питної води", - повідомили в адміністрація Ковельського УВКГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькі нацгвардійці вперше патрулювали з копами не тільки пішки
Сьогодні, 18:31
Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
Сьогодні, 18:13
У центрі Луцька в дворі – стихійна парковка
Сьогодні, 18:00
За «лайки» у соцмережах – ніж у живіт: на Одещині жінка порізала чоловіка через ревнощі
Сьогодні, 17:31
Медіа