Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води





Про це повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ».



Так, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на насосній станції на вул. Володимира Кияна 29 січня з 13:00 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.



"Рекомендуємо споживачам даного мікрорайону зробити запас питної води", - повідомили в адміністрація Ковельського УВКГ.

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