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Розповіли, в яких районах на Волині найбільше хворіють на грип

Розповіли, в яких районах на Волині найбільше хворіють на грип
На Волині за останній тиждень збільшилась кількість хворих на ГРВІ та грип.

Понад 84,5 тисяч волинян звернулось за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, - пише Волинський лабораторний центр.

Зазначається, що перехворіло понад 8 % населення області. За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ та грипом зросла на 20% в порівнянні з попереднім і становить 6132 особи проти 5951 минулого тижня.

В цілому, по області захворюваність ГРВІ та грипом нижче епідемічного порогу на 7%, проте зареєстровані локальні перевищення епідемічних порогів: в Нововолинську (на 18,6%) та ще в п’яти районах області: Рожищенському (на 35,7%), Турійському (на 17,7%), Шацькому (на 15%), Камінь-Каширському та Любомльському районах (на 9 %).

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2). Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.

З початку епідемічного сезону проти грипу на Волині вакциновано 1427 людей.

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Теги: грип, карантин, школи, закриття
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