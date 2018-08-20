У Луцьку подешевшало житло
Сьогодні, 16:40
У Луцьку вторинне житло протягом року подешевшало на 2,6%.
Такі дані оприлюднив Інформаційно-аналітичний центр компанії «Олімп Консалтинг», - інформує me3.com.ua.
Після неодноразових коливань протягом року середня вартість 1 кв. м. житла на вторинному ринку Луцька за підсумками 2018 р. подешевшала на 13 $ і нині складає близько 490 $.
Як зазначили у компанії, ціни на вторинне житло у місті падали з січня по березень та з липня по листопад. Втім, у грудні спостерігалось невелике подорожчання б/в житла на 0,62% за місяць.
У «Олімп Консалтинг» зауважили, що дані наведені в сегменті житла, побудованого в період з 1950 по 1992 роки.
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Такі дані оприлюднив Інформаційно-аналітичний центр компанії «Олімп Консалтинг», - інформує me3.com.ua.
Після неодноразових коливань протягом року середня вартість 1 кв. м. житла на вторинному ринку Луцька за підсумками 2018 р. подешевшала на 13 $ і нині складає близько 490 $.
Як зазначили у компанії, ціни на вторинне житло у місті падали з січня по березень та з липня по листопад. Втім, у грудні спостерігалось невелике подорожчання б/в житла на 0,62% за місяць.
У «Олімп Консалтинг» зауважили, що дані наведені в сегменті житла, побудованого в період з 1950 по 1992 роки.
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