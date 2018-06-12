Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
Сьогодні, 16:44
В Одесі троє чоловіків, ховаючи обличчя за балаклавами та погрожуючи пістолетом, скоїли напад на місцеву мешканку.
Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі, передає УНН.
«Зловмисники "провели" молоду жінку з роботи до під’їзду її будинку, де, ховаючи обличчя за балаклавами, вдарили по голові та, погрожуючи пістолетом, відібрали сумочку, в якій знаходилися мобільний телефон і гроші», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження підозрюваних і затримали їх. Усі вони – жителі Одеської області віком від 20-ти до 32-х років. Один із чоловіків виявився родичем заявниці. Даючи пояснення поліцейським, він зізнався, що пішов на злочин, бо одному з його друзів-спільників "сподобався" телефон жінки.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України, та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція вилучила у них маски, пневматичний пістолет та вкрадене майно.
За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває слідство.
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Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі, передає УНН.
«Зловмисники "провели" молоду жінку з роботи до під’їзду її будинку, де, ховаючи обличчя за балаклавами, вдарили по голові та, погрожуючи пістолетом, відібрали сумочку, в якій знаходилися мобільний телефон і гроші», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження підозрюваних і затримали їх. Усі вони – жителі Одеської області віком від 20-ти до 32-х років. Один із чоловіків виявився родичем заявниці. Даючи пояснення поліцейським, він зізнався, що пішов на злочин, бо одному з його друзів-спільників "сподобався" телефон жінки.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України, та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція вилучила у них маски, пневматичний пістолет та вкрадене майно.
За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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