вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її

Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
В Одесі троє чоловіків, ховаючи обличчя за балаклавами та погрожуючи пістолетом, скоїли напад на місцеву мешканку.

Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі, передає УНН.

«Зловмисники "провели" молоду жінку з роботи до під’їзду її будинку, де, ховаючи обличчя за балаклавами, вдарили по голові та, погрожуючи пістолетом, відібрали сумочку, в якій знаходилися мобільний телефон і гроші», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження підозрюваних і затримали їх. Усі вони – жителі Одеської області віком від 20-ти до 32-х років. Один із чоловіків виявився родичем заявниці. Даючи пояснення поліцейським, він зізнався, що пішов на злочин, бо одному з його друзів-спільників "сподобався" телефон жінки.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України, та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція вилучила у них маски, пневматичний пістолет та вкрадене майно.

За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство.
Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одеса, грабіж, злочин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за останній тиждень вдвічі зменшилась кількість хворих на кір
Сьогодні, 17:00
На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків
Сьогодні, 16:46
Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
Сьогодні, 16:44
У Луцьку подешевшало житло
Сьогодні, 16:40
Розповіли, в яких районах на Волині найбільше хворіють на грип
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази
12 червень, 2018, 14:31
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника
03 травень, 2018, 13:18
В Одесі троє чоловіків побили патрульного В Одесі троє чоловіків побили патрульного
23 січень, 08:42
На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів
10 січень, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації
27 січень, 12:17
 1
У Луцьку за останній тиждень вдвічі зменшилась кількість хворих на кір
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків
Сьогодні, 16:46
 0
Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
Сьогодні, 16:44
 0
У Луцьку подешевшало житло
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8