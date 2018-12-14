Луцькі нацгвардійці вперше патрулювали з копами не тільки пішки





Минулими вихідними військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії України разом з патрульними поліцейськими Луцька виїхали у перше спільне автопатрулювання, - повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.



Напередодні командир військової частини 1141 підполковник Василь Гуртовський разом з керівництвом патрульної поліції Луцька домовилися, що



«Під час спільних патрулювань нацгвардійці запозичують досвід у працівників патрульної поліції щодо роботи зі зверненнями та заявами громадян. Що стосується патрульних, для них це теж неабияка допомога. Адже нацгвардійці підсилюють їхні патрулі та допомагають під час бійок, розбоїв», - наголосив заступник командира військової частини з громадської безпеки майор Віктор Скоропляс.



«Порівняно з пішими патрулями, виклики значно відрізняються. Ми виїздили на проникнення у квартиру, а також на масову бійку. Оскільки раніше я не брала участі у таких заходах, то було цікаво дізнатися про дії нацгвардійця безпосередньо на практиці, а не під час теоретичних занять. Поліцейські нам допомагали, усіляко сприяли співпраці», - поділилася враженнями від першого автопатрулювання солдат Валентина Тесленко.



До цього нацгвардійці разом з патрульними поліцейськими спільно несли службу у піших патрулях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацгвардійці і патрульні Луцька уперше виїхали в автопатрулювання.Минулими вихідними військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії України разом з патрульними поліцейськими Луцька виїхали у перше спільне автопатрулювання, - повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Напередодні командир військової частини 1141 підполковникразом з керівництвом патрульної поліції Луцька домовилися, що нацгвардійці підсилять патрульних поліцейських у післяобідній і вечірній час , коли фіксується найбільше викликів, пов’язаних з безпекою у місті.«Під час спільних патрулювань нацгвардійці запозичують досвід у працівників патрульної поліції щодо роботи зі зверненнями та заявами громадян. Що стосується патрульних, для них це теж неабияка допомога. Адже нацгвардійці підсилюють їхні патрулі та допомагають під час бійок, розбоїв», - наголосив заступник командира військової частини з громадської безпеки майор«Порівняно з пішими патрулями, виклики значно відрізняються. Ми виїздили на проникнення у квартиру, а також на масову бійку. Оскільки раніше я не брала участі у таких заходах, то було цікаво дізнатися про дії нацгвардійця безпосередньо на практиці, а не під час теоретичних занять. Поліцейські нам допомагали, усіляко сприяли співпраці», - поділилася враженнями від першого автопатрулювання солдатДо цього нацгвардійці разом з патрульними поліцейськими спільно несли службу у піших патрулях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію