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На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків

На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків
У Волинській області через ускладення епідситуації з ГРВІ та грипом в окремих навчально-виховних закладах призупинили навчання.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Так, припинили навчання в 2 школах Горохівського району (селах Шклінь, Сенкевичівка), у 6 школах Камінь-Каширському районі (селах Осівці, Великий Обзир, Личини, Верхи, Піщане, Нуйно) та в школі села Височине Ратнівського району.

Окрім того, закрили усі заклади середньої освіти у місті Нововолинськ (10 шкіл) та 9 закладів дошкільної освіти.

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Теги: медицина, грип
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