На Волині через грип закрили 19 шкіл і 9 дитсадків





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.



Так, припинили навчання в 2 школах Горохівського району (селах Шклінь, Сенкевичівка), у 6 школах Камінь-Каширському районі (селах Осівці, Великий Обзир, Личини, Верхи, Піщане, Нуйно) та в школі села Височине Ратнівського району.



Окрім того, закрили усі заклади середньої освіти у місті Нововолинськ (10 шкіл) та 9 закладів дошкільної освіти.

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