У Луцьку за останній тиждень вдвічі зменшилась кількість хворих на кір
Сьогодні, 17:00
На Волині на 30% менше зареєстрували хворих на кір, ніж попереднього тижня. Проте, щоденно фіксують понад 30 нових хворих на кір.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, з початку року в області – 513 випадків кору. Хворіють на території усієї області, окрім Шацького району.
В структурі захворюваності зберігається співвідношення між дорослим та дитячим населенням – 46% та 54% відповідно. Це відбувається у зв’язку із збільшенням охоплення щепленнями дитячого населення і низьким імунним прошарком серед дорослого. Найстаршому хворому 58 років. Кором захворіло два вчителя, два медичних працівники та 5 вагітних. Хворіють також працівники торгівлі, водії – по 3 особи за тиждень.
Найвищі показники захворюваності серед дітей у вікових групах 5-9 років – це діти котрі вчасно не отримали другу дозу КПК та серед дітей раннього віку (до 1 року), що не отримали вакцинацію по віку.
Найбільше хворих зафіксовано в Луцькому районі (30 осіб), в самому Луцьку (28 осіб), Рожищенському (17 осіб), Горохівському (15 осіб), Ранівському (9 осіб), Локачинському, Ківерцівському, Маневицькому районах (по 6 випадків), в інших районах – від 5 до 1.
Продовжується виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 10 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), Ратнівському районі (2 спалахи), у Луцькому, Рожищенському, Камінь – Каширському, Ківерцівському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 9 спалахів зафіксовано в навчально-виховних закладах, 1 – в побуті.
Епідситуація з кору в Луцьку стабілізувалась. За останній тиждень кількість захворілих зменшилась вдвічі – 28 випадків проти 63 попереднього тижня.
З метою припинення поширення кору в Луцьку, було відсторонено 1174 школярів від відвідування навчальних закладів, що стимулювало масові звернення в медичні заклади для отримання щеплень. Лише протягом останнього тижня щеплення отримало 878 осіб: 725 дітей та 153 дорослих. (Для порівняння – кількість щеплених за грудень 2018 року становила 1223).
Враховуючи епідемічну ситуацію в місті, кабінети щеплень в дитячій поліклініці працюють навіть у вихідні дні, але не всі батьки скористались такою можливістю. За суботу-неділю провели лише близько 40 щеплень.
Вдвічі збільшилась кількість осіб, котрі вивчають свій імунний статус до кору. Таке дослідження проводиться лише в єдиній в області вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру і може зробити кожен охочий. Крім того зросла кількість досліджень для встановлення діагнозу кору.
До слова, Волинь забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, з початку року в області – 513 випадків кору. Хворіють на території усієї області, окрім Шацького району.
В структурі захворюваності зберігається співвідношення між дорослим та дитячим населенням – 46% та 54% відповідно. Це відбувається у зв’язку із збільшенням охоплення щепленнями дитячого населення і низьким імунним прошарком серед дорослого. Найстаршому хворому 58 років. Кором захворіло два вчителя, два медичних працівники та 5 вагітних. Хворіють також працівники торгівлі, водії – по 3 особи за тиждень.
Найвищі показники захворюваності серед дітей у вікових групах 5-9 років – це діти котрі вчасно не отримали другу дозу КПК та серед дітей раннього віку (до 1 року), що не отримали вакцинацію по віку.
Найбільше хворих зафіксовано в Луцькому районі (30 осіб), в самому Луцьку (28 осіб), Рожищенському (17 осіб), Горохівському (15 осіб), Ранівському (9 осіб), Локачинському, Ківерцівському, Маневицькому районах (по 6 випадків), в інших районах – від 5 до 1.
Продовжується виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 10 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), Ратнівському районі (2 спалахи), у Луцькому, Рожищенському, Камінь – Каширському, Ківерцівському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 9 спалахів зафіксовано в навчально-виховних закладах, 1 – в побуті.
Епідситуація з кору в Луцьку стабілізувалась. За останній тиждень кількість захворілих зменшилась вдвічі – 28 випадків проти 63 попереднього тижня.
З метою припинення поширення кору в Луцьку, було відсторонено 1174 школярів від відвідування навчальних закладів, що стимулювало масові звернення в медичні заклади для отримання щеплень. Лише протягом останнього тижня щеплення отримало 878 осіб: 725 дітей та 153 дорослих. (Для порівняння – кількість щеплених за грудень 2018 року становила 1223).
Враховуючи епідемічну ситуацію в місті, кабінети щеплень в дитячій поліклініці працюють навіть у вихідні дні, але не всі батьки скористались такою можливістю. За суботу-неділю провели лише близько 40 щеплень.
Вдвічі збільшилась кількість осіб, котрі вивчають свій імунний статус до кору. Таке дослідження проводиться лише в єдиній в області вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру і може зробити кожен охочий. Крім того зросла кількість досліджень для встановлення діагнозу кору.
До слова, Волинь забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК.
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