Образ святого Миколая з 20 000 сірників «поселився» у Музеї волинської ікони. ВІДЕО
Сьогодні, 17:06
У Музеї волинської ікони – новий експонат.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Образ святого Миколая Чудотворця, виготовлений із сірників, музею подарував мешканець Ковельського району Юрій Семенюк.
Чоловік розповів, на створення ікони пішло майже 20 тисяч сірників, пофарбованих у три десятки кольорів, і місяць часу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин виготовив найбільшу в Україні ікону з сірників. ФОТО
Нагадаємо, волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Образ святого Миколая Чудотворця, виготовлений із сірників, музею подарував мешканець Ковельського району Юрій Семенюк.
Чоловік розповів, на створення ікони пішло майже 20 тисяч сірників, пофарбованих у три десятки кольорів, і місяць часу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин виготовив найбільшу в Україні ікону з сірників. ФОТО
Нагадаємо, волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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