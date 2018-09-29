вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Образ святого Миколая з 20 000 сірників «поселився» у Музеї волинської ікони. ВІДЕО

Образ святого Миколая з 20 000 сірників «поселився» у Музеї волинської ікони. ВІДЕО
У Музеї волинської ікони – новий експонат.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Образ святого Миколая Чудотворця, виготовлений із сірників, музею подарував мешканець Ковельського району Юрій Семенюк.

Чоловік розповів, на створення ікони пішло майже 20 тисяч сірників, пофарбованих у три десятки кольорів, і місяць часу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин виготовив найбільшу в Україні ікону з сірників. ФОТО

Нагадаємо, волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ікона, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у чоловіка в авто знайшли деревину без документів. ФОТО
Сьогодні, 17:18
Волинянин помер у виправній колонії на Рівненщині
Сьогодні, 17:13
Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура
Сьогодні, 17:06
Образ святого Миколая з 20 000 сірників «поселився» у Музеї волинської ікони. ВІДЕО
Сьогодні, 17:06
У Луцьку за останній тиждень вдвічі зменшилась кількість хворих на кір
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Луцьку відбудеться презентація книги про Холмську ікону У Луцьку відбудеться презентація книги про Холмську ікону
29 вересень, 2018, 10:16
Злодії викрали із сільської церкви на Волині ікону Злодії викрали із сільської церкви на Волині ікону
24 січень, 17:38
Волинян запрошують робити селфі у музеях Волинян запрошують робити селфі у музеях
13 січень, 10:46
Екс-мер Луцька подарував музею унікальну книгу «із секретом». ФОТО Екс-мер Луцька подарував музею унікальну книгу «із секретом». ФОТО
08 січень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації
27 січень, 12:17
 1
Луцькі нацгвардійці вперше патрулювали з копами не тільки пішки
Сьогодні, 18:31
 0
Мешканці мікрорайону в Ковелі на день залишаться без води
Сьогодні, 18:13
 0
У центрі Луцька в дворі – стихійна парковка
Сьогодні, 18:00
 0
На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8