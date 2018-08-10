Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура

Прокуратура оскаржуватиме рішення виконком про розмір плати за харчування у луцьких садочках в залежності від місця проживання дитини.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Прокурори з'ясували, що рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради №702-1 від 07 листопада 2018 року "Про категорії осіб, які мають право на безкоштовне харчування у закладах освіти міста" та №795-1 від 06 грудня 2018 року "Про грошові норми витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти" встановили, що батьки та особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірі 60% від вартості харчування на день.При цьому, для дітей закладів дошкільної освіти з сімей, які належать до інших територіальних громад, батьківська плата встановлена у розмірі 100 % від вартості харчування на день.Таким чином розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти для жителів міста Луцька становить в залежності від вікової групи від 15 грн. до 24 грн. в день, а для жителів інших територіальних громад від 25 грн. до 40 грн. в день.Окрім того, за дітей пільгових категорій із інших територіальних громад, які згідно чинного законодавства звільняються від плати за харчування або сплачують її у меншому розмірі, батьки повинні будуть сплачувати за харчування у встановленому рішеннями розмірі і встановлених умовах, що теж є порушенням прав дітей.Ці положення рішень виконавчого комітету Луцької міської ради прийняті з порушенням норм Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», законодавства про освіту, позаяк ними визначили місячну плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти в залежності від місця проживання, що є проявом дискримінації за територіальною ознакою.Відтак у суді прокурори вимагатимуть визнання таких положень рішень виконавчого комітету міськради протиправними та їхнього скасування.