Волинянин помер у виправній колонії на Рівненщині
Сьогодні, 17:13
У Городоцькому виправному центрі, що у Рівненському районі, сьогодні, 28 січня, помер 32-річний уродженець Ковеля, який відбував у центрі покарання.
Про це пише Рівне вечірнє.
"Чоловік впав зі сходів та отримав травми, несумісні з життям. Слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Тіло доставили до моргу для проведення судмедекспертизи", - прокоментувала РВ Світлана Карачун із відділу комунікації ГУ Нацполіції у Рівненській області.
За даними видання, загиблий хворів на епілепсію.
До слова, сьогодні у виправному центрі страйкували засуджені, вимагаючи в адміністрації центру дотримуватися вимог законодавства, зокрема відпускати засуджених на вихідні додому та виплачувати їм усю зарплату.
У виправному центрі, до слова, утримують засуджених до обмеження волі. Це м’якший спосіб покарання, аніж позбавлення волі. Так, ті, хто обмежений у волі, може працювати поза межами виправного центру та навіть виходити за територію установи у найближчі населені пункти.
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Про це пише Рівне вечірнє.
"Чоловік впав зі сходів та отримав травми, несумісні з життям. Слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Тіло доставили до моргу для проведення судмедекспертизи", - прокоментувала РВ Світлана Карачун із відділу комунікації ГУ Нацполіції у Рівненській області.
За даними видання, загиблий хворів на епілепсію.
До слова, сьогодні у виправному центрі страйкували засуджені, вимагаючи в адміністрації центру дотримуватися вимог законодавства, зокрема відпускати засуджених на вихідні додому та виплачувати їм усю зарплату.
У виправному центрі, до слова, утримують засуджених до обмеження волі. Це м’якший спосіб покарання, аніж позбавлення волі. Так, ті, хто обмежений у волі, може працювати поза межами виправного центру та навіть виходити за територію установи у найближчі населені пункти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
2019 рік, а люди далі падають з сходів і вмирають, скільки цей безпрідєл має тривати, посадити начальника
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