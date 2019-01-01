Волинянин помер у виправній колонії на Рівненщині





Про це пише



"Чоловік впав зі сходів та отримав травми, несумісні з життям. Слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Тіло доставили до моргу для проведення судмедекспертизи", - прокоментувала РВ Світлана Карачун із відділу комунікації ГУ Нацполіції у Рівненській області.



За даними видання, загиблий хворів на епілепсію.



До слова, сьогодні у виправному центрі страйкували засуджені, вимагаючи в адміністрації центру дотримуватися вимог законодавства, зокрема відпускати засуджених на вихідні додому та виплачувати їм усю зарплату.



У виправному центрі, до слова, утримують засуджених до обмеження волі. Це м’якший спосіб покарання, аніж позбавлення волі. Так, ті, хто обмежений у волі, може працювати поза межами виправного центру та навіть виходити за територію установи у найближчі населені пункти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Городоцькому виправному центрі, що у Рівненському районі, сьогодні, 28 січня, помер 32-річний уродженець Ковеля, який відбував у центрі покарання.Про це пише Рівне вечірнє "Чоловік впав зі сходів та отримав травми, несумісні з життям. Слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Тіло доставили до моргу для проведення судмедекспертизи", - прокоментувала РВіз відділу комунікації ГУ Нацполіції у Рівненській області.За даними видання, загиблий хворів на епілепсію.До слова, сьогодні у виправному центрі страйкували засуджені, вимагаючи в адміністрації центру дотримуватися вимог законодавства, зокрема відпускати засуджених на вихідні додому та виплачувати їм усю зарплату.У виправному центрі, до слова, утримують засуджених до обмеження волі. Це м’якший спосіб покарання, аніж позбавлення волі. Так, ті, хто обмежений у волі, може працювати поза межами виправного центру та навіть виходити за територію установи у найближчі населені пункти.

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