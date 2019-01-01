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Волинянин помер у виправній колонії на Рівненщині

Волинянин помер у виправній колонії на Рівненщині
У Городоцькому виправному центрі, що у Рівненському районі, сьогодні, 28 січня, помер 32-річний уродженець Ковеля, який відбував у центрі покарання.

Про це пише Рівне вечірнє.

"Чоловік впав зі сходів та отримав травми, несумісні з життям. Слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Тіло доставили до моргу для проведення судмедекспертизи", - прокоментувала РВ Світлана Карачун із відділу комунікації ГУ Нацполіції у Рівненській області.

За даними видання, загиблий хворів на епілепсію.

До слова, сьогодні у виправному центрі страйкували засуджені, вимагаючи в адміністрації центру дотримуватися вимог законодавства, зокрема відпускати засуджених на вихідні додому та виплачувати їм усю зарплату.

У виправному центрі, до слова, утримують засуджених до обмеження волі. Це м’якший спосіб покарання, аніж позбавлення волі. Так, ті, хто обмежений у волі, може працювати поза межами виправного центру та навіть виходити за територію установи у найближчі населені пункти.

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Теги: смерть, засуджений, Рівненщина
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Коментарі 1
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2019 рік, а люди далі падають з сходів і вмирають, скільки цей безпрідєл має тривати, посадити начальника
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