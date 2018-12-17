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У центрі Луцька в дворі – стихійна парковка

У центрі Луцька в дворі – стихійна парковка
У Луцьку на проспекті Волі, 7 утворилася стихійна парковка.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Косінець.

За словами чоловіка, після ремонту території високі бордюри замінили на низенькі, з того часу на зеленій зоні повно автомобілів.

Володимир пише, автохами паркуються навіть, коли надворі багнюка, наслідком чого є траншеї в землі та багно на новій бруківці.

"Також автомобілі паркують на пішоходних доріжках, чим блокують прохід пішоходів. Пропоную: Або встановити невисокі огорожі, або зробити канавку в землі в притул до бруківки. А за паркування на пішоходних доріжках - щоб муніципали навідувалися", - йдеться у повідомленні.

У центрі Луцька в дворі – стихійна парковка

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Теги: паркування, порушення
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Коментарі 1
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А кто виноват что там сделали малюсеньку парковочку в глубине возле мусорных баков?
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