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На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами

На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами
На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече, поблизу селища Велика Березовиця водій іномарки врізався в маршрутне таксі.

Аварія трапилась в понеділок, 28 січня близько 7:30, - інформує ГУНП у Тернопільській області.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Lancer задрімав за кермом та зіткнувся з пасажирським транспортом, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучач-Хмельницький. На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало 24 пасажира. Ніхто не постраждав.

Двоє кермувальників – тверезі. Водія іномарки доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм тім'яної частини голови. Після огляду його відпустили за місцем проживання.

Він відповідатиме за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення - Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами
На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами

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Теги: аварія, іномарка, маршрутка
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