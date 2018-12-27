На трасі Ковель-Чернівці водій іномарки заснув і врізався в маршрутку з пасажирами
Сьогодні, 17:48
На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече, поблизу селища Велика Березовиця водій іномарки врізався в маршрутне таксі.
Аварія трапилась в понеділок, 28 січня близько 7:30, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Lancer задрімав за кермом та зіткнувся з пасажирським транспортом, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучач-Хмельницький. На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало 24 пасажира. Ніхто не постраждав.
Двоє кермувальників – тверезі. Водія іномарки доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм тім'яної частини голови. Після огляду його відпустили за місцем проживання.
Він відповідатиме за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення - Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
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Аварія трапилась в понеділок, 28 січня близько 7:30, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Lancer задрімав за кермом та зіткнувся з пасажирським транспортом, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучач-Хмельницький. На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало 24 пасажира. Ніхто не постраждав.
Двоє кермувальників – тверезі. Водія іномарки доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм тім'яної частини голови. Після огляду його відпустили за місцем проживання.
Він відповідатиме за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення - Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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