Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня





У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.



Температура повітря вночі близько -5…-1 градуса, удень – 0…+2.



Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.Температура повітря вночі близько -5…-1 градуса, удень – 0…+2.Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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