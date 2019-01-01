Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.
Температура повітря вночі близько -5…-1 градуса, удень – 0…+2.
Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.
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У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.
Температура повітря вночі близько -5…-1 градуса, удень – 0…+2.
Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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