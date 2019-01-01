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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.

Температура повітря вночі близько -5…-1 градуса, удень – 0…+2.

Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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Теги: погода, прогноз
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