До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть
Сьогодні, 19:33
Мультиартист з Луцька обрав до свої команди п’ятьох виконавців.
Під час другого дня сліпих прослуховувань Голосу країни-9 команда MONATIKa поповнилася п’ятьма співаками, - пише 1+1.
Таким чином, у цьому випуску Дмитро набрав найбільшу кількість учасників.
Серед них і Даніель Швець.
У 16 років Даніель потрапив до лікарні. Неочікувано для всіх у хлопця виявили онкологію в третій стадії. Та сталося диво — він почав одужувати.
Музика допомагала хлопцеві віднайти внутрішні сили.
Наразі Даніель навчається в консерваторії, працює солістом у Національній опері Молдови.
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Під час другого дня сліпих прослуховувань Голосу країни-9 команда MONATIKa поповнилася п’ятьма співаками, - пише 1+1.
Таким чином, у цьому випуску Дмитро набрав найбільшу кількість учасників.
Серед них і Даніель Швець.
У 16 років Даніель потрапив до лікарні. Неочікувано для всіх у хлопця виявили онкологію в третій стадії. Та сталося диво — він почав одужувати.
Музика допомагала хлопцеві віднайти внутрішні сили.
Наразі Даніель навчається в консерваторії, працює солістом у Національній опері Молдови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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