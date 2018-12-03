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До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть

До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть
Мультиартист з Луцька обрав до свої команди п’ятьох виконавців.

Під час другого дня сліпих прослуховувань Голосу країни-9 команда MONATIKa поповнилася п’ятьма співаками, - пише 1+1.

Таким чином, у цьому випуску Дмитро набрав найбільшу кількість учасників.

Серед них і Даніель Швець.



У 16 років Даніель потрапив до лікарні. Неочікувано для всіх у хлопця виявили онкологію в третій стадії. Та сталося диво — він почав одужувати.

Музика допомагала хлопцеві віднайти внутрішні сили.

Наразі Даніель навчається в консерваторії, працює солістом у Національній опері Молдови.


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Теги: Монатік, Голос країни, музика
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