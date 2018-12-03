До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть





Під час другого дня сліпих прослуховувань Голосу країни-9 команда MONATIKa поповнилася п’ятьма співаками, - пише



Таким чином, у цьому випуску Дмитро набрав найбільшу кількість учасників.



Серед них і Даніель Швець.







У 16 років Даніель потрапив до лікарні. Неочікувано для всіх у хлопця виявили онкологію в третій стадії. Та сталося диво — він почав одужувати.



Музика допомагала хлопцеві віднайти внутрішні сили.



Наразі Даніель навчається в консерваторії, працює солістом у Національній опері Молдови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мультиартист з Луцька обрав до свої команди п’ятьох виконавців.Під час другого дня сліпих прослуховувань Голосу країни-9 команда MONATIKa поповнилася п’ятьма співаками, - пише 1+1 Таким чином, у цьому випуску Дмитро набрав найбільшу кількість учасників.Серед них іУ 16 років Даніель потрапив до лікарні. Неочікувано для всіх у хлопця виявили онкологію в третій стадії. Та сталося диво — він почав одужувати.Музика допомагала хлопцеві віднайти внутрішні сили.Наразі Даніель навчається в консерваторії, працює солістом у Національній опері Молдови.

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