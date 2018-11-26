«Шампунь по акції купила»: юна онкохвора волинянка про втрату волосся після хіміотерапії. ФОТО

Настя Янчук веде боротьбу з однією найнебезпечніших хвороб – онкологією.



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Як живе дівчинка, котра ризикнула поділитися проблемою з тисячами людей? На якому етапі лікування? Про це та інше вона розповіла під час візиту депутата міськради Максима Клим’юка, котрий нещодавно організував зустріч містян з лікарем-онкологом Антоном Шкіряком, у ході якої вдалося зібрати кошти на лікування, які він і передав їй під час зустрічі.



Кілька місяців тому Настя перенесла другу операцію на голові, під час якої було видалено пухлину, пройшла чимало курсів хіміотерапії, які стала причиною випадіння волосся.



"Коли це трапилося, я була дуже пригнічена. Якийсь час не могла себе сприймати такою. Коси, які я ростила роками, в один день залишились на подушці. Але потім поглянула на ситуацію з іншого боку, і прийняла рішення не тільки не ховатися від світу, а навпаки – показати іншим, насамперед таким як я, хворим, що не варто опускати рук, а продовжувати жити й боротися із захворюванням", – говорить Настя.



"В інстаграмі я виставила фото, на якому я без кіс. Одразу посипались запитання: що трапилося? Жартома відповідала: шампунь по акції купила. Потім розповіла про проблему, на яку кожен реагував по-різному. Більшість підтримували, були й такі, які вважали, що поголосила голову та виставила фото у мережу, щоб «хайпанутись», дехто писав, що піарюсь на хворобі. Спочатку боляче було таке читати, але згодом перестала звертати увагу", - додала дівчина.



Настя розповідає, онкологія допомогла зрозуміти їй, що багато людей не знають, що це за захворювання. Дехто вважає його заразним. А ще не кожен знає, як поводити себе із хворими. Адже перші відчуття, які викликає кожен з них – співчуття, жалість, безнадія.



Тому, говорить Анастасія, вона й вирішила розповісти про рак, і довести, що це – випробування, яке проходять тільки сильні. І що це не кінець світу, не потрібно ставити на людині хрест та говорити, яке горе у сім’ї. Бо це все не додає сил, а відбирає. А вони їй потрібні, щоб здолати рак-дурак, як вона називає хворобу.



Тому додатковою лікувальною терапією для неї є підтримка рідних, друзів та усіх, хто відгукнувся й допоміг зібрати кошти, яких у родині не вистачає, бо усі вони йдуть на боротьбу з онкологією.



"Поки мене не було, вдома з’явився четверолапий улюбленець – сфінкс Одрі. Ми схожі зачісками", – жартує Настя.



"З ним мені не так сумно, коли усі на роботі. Хоча намагаюся завжди чимось зайняти себе. Особливо люблю готувати й балувати рідних різноманітними стравами. Та сама їм мало, бо через гормони набрала кілька зайвих кіло. Тому приводжу себе у форму".



У розмові Анастасія зізнається, що у неї є коханий хлопець, котрий усіляко підтримує її, і ця підтримка дуже важлива для неї. Потім додає, що хвороба сплутала її плани і змінила життя на 180 обертів.



Дівчина вже зробила перші кроки у моделінгу, а її фото з’явилось на сторінках одного з журналів. Однак зараз вона задумується стати нейрохірургом, щоб рятувати людські життя. А ще мріє, щоб якість нашої медицини стала кращою і хворі на онкологію мали можливість лікуватися безкоштовно.



У лікарні, де дівчинка провела майже півроку з короткими відпустками вдома, чимало її однолітків та молодших із цим діагнозом. Найменшому пацієнту усього два місяці.



Наразі вона відпочиває від останнього курсу хіміотерапії і чекає на чергові медичні обстеження, які, сподівається, будуть позитивними.



А ще збирається на прийом до лікаря-онколога Антона Шкіряка, котрий чекає на неї.



Настя розуміє, що їй доведеться продовжити боротьбу з хворобою, яку вона повинна виграти і стати переможницею у ній. З її оптимізмом, вірою у краще та неймовірною жагою до життя інакше не може бути.



Навіть лікарі вражені тим, як ця тендітна дівчинка попри те, що організм усіляко супротивився променевій терапії, змогла пройти увесь курс і досягнути непоганих результатів. Люди у білих халатах вважають її справжнім борцем.



Хвороба не стала для неї перешкодою у навчанні. Настя навчається у Волинському коледжі Національного Університету харчових технологій, спеціальність – туризм. Навіть під час лікування вона змогла успішно здати сесію.



"У мене немає іншого виходу. Я мушу побороти рак. Адже попереду ціле життя та купа планів, які маю реалізувати. Впевнена, мої мрії збудуться. Головне вірити й не здаватися", – каже Анастасія.



Не залишаймося байдужими і допоможімо дівчинці одужати та здійснити мрії. Реквізити ПриватБанку: 4149 4991 1117 2852 Янчук Анастасія Віталіївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сімнадцятирічнаведе боротьбу з однією найнебезпечніших хвороб – онкологією.Видання «ВолодимирМедіа» вже писало про володимирчанку, котра знайшла у собі сили не тільки не впасти духом, а й зарядити інших позитивом і донести, все, що з нею трапилося, є випробуванням, яке треба пройти.Як живе дівчинка, котра ризикнула поділитися проблемою з тисячами людей? На якому етапі лікування? Про це та інше вона розповіла під час візиту депутата міськради, котрий нещодавно організував зустріч містян з лікарем-онкологом, у ході якої вдалося зібрати кошти на лікування, які він і передав їй під час зустрічі.Кілька місяців тому Настя перенесла другу операцію на голові, під час якої було видалено пухлину, пройшла чимало курсів хіміотерапії, які стала причиною випадіння волосся."Коли це трапилося, я була дуже пригнічена. Якийсь час не могла себе сприймати такою. Коси, які я ростила роками, в один день залишились на подушці. Але потім поглянула на ситуацію з іншого боку, і прийняла рішення не тільки не ховатися від світу, а навпаки – показати іншим, насамперед таким як я, хворим, що не варто опускати рук, а продовжувати жити й боротися із захворюванням", – говорить Настя."В інстаграмі я виставила фото, на якому я без кіс. Одразу посипались запитання: що трапилося? Жартома відповідала: шампунь по акції купила. Потім розповіла про проблему, на яку кожен реагував по-різному. Більшість підтримували, були й такі, які вважали, що поголосила голову та виставила фото у мережу, щоб «хайпанутись», дехто писав, що піарюсь на хворобі. Спочатку боляче було таке читати, але згодом перестала звертати увагу", - додала дівчина.Настя розповідає, онкологія допомогла зрозуміти їй, що багато людей не знають, що це за захворювання. Дехто вважає його заразним. А ще не кожен знає, як поводити себе із хворими. Адже перші відчуття, які викликає кожен з них – співчуття, жалість, безнадія.Тому, говорить Анастасія, вона й вирішила розповісти про рак, і довести, що це – випробування, яке проходять тільки сильні. І що це не кінець світу, не потрібно ставити на людині хрест та говорити, яке горе у сім’ї. Бо це все не додає сил, а відбирає. А вони їй потрібні, щоб здолати рак-дурак, як вона називає хворобу.Тому додатковою лікувальною терапією для неї є підтримка рідних, друзів та усіх, хто відгукнувся й допоміг зібрати кошти, яких у родині не вистачає, бо усі вони йдуть на боротьбу з онкологією."Поки мене не було, вдома з’явився четверолапий улюбленець – сфінкс Одрі. Ми схожі зачісками", – жартує Настя."З ним мені не так сумно, коли усі на роботі. Хоча намагаюся завжди чимось зайняти себе. Особливо люблю готувати й балувати рідних різноманітними стравами. Та сама їм мало, бо через гормони набрала кілька зайвих кіло. Тому приводжу себе у форму".У розмові Анастасія зізнається, що у неї є коханий хлопець, котрий усіляко підтримує її, і ця підтримка дуже важлива для неї. Потім додає, що хвороба сплутала її плани і змінила життя на 180 обертів.Дівчина вже зробила перші кроки у моделінгу, а її фото з’явилось на сторінках одного з журналів. Однак зараз вона задумується стати нейрохірургом, щоб рятувати людські життя. А ще мріє, щоб якість нашої медицини стала кращою і хворі на онкологію мали можливість лікуватися безкоштовно.У лікарні, де дівчинка провела майже півроку з короткими відпустками вдома, чимало її однолітків та молодших із цим діагнозом. Найменшому пацієнту усього два місяці.Наразі вона відпочиває від останнього курсу хіміотерапії і чекає на чергові медичні обстеження, які, сподівається, будуть позитивними.А ще збирається на прийом до лікаря-онколога Антона Шкіряка, котрий чекає на неї.Настя розуміє, що їй доведеться продовжити боротьбу з хворобою, яку вона повинна виграти і стати переможницею у ній. З її оптимізмом, вірою у краще та неймовірною жагою до життя інакше не може бути.Навіть лікарі вражені тим, як ця тендітна дівчинка попри те, що організм усіляко супротивився променевій терапії, змогла пройти увесь курс і досягнути непоганих результатів. Люди у білих халатах вважають її справжнім борцем.Хвороба не стала для неї перешкодою у навчанні. Настя навчається у Волинському коледжі Національного Університету харчових технологій, спеціальність – туризм. Навіть під час лікування вона змогла успішно здати сесію."У мене немає іншого виходу. Я мушу побороти рак. Адже попереду ціле життя та купа планів, які маю реалізувати. Впевнена, мої мрії збудуться. Головне вірити й не здаватися", – каже Анастасія.Не залишаймося байдужими і допоможімо дівчинці одужати та здійснити мрії. Реквізити ПриватБанку:

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