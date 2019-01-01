29 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні свій день народження святкує депутат обласної ради29 січня відзначається День ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони України.Перші пожежні частини на території нашої держави з'явилися в січні 1841 року. Вони були сформовані на базі Старокиївської пожежної частини. З історичних джерел відомо, що до кінця 1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, на укомплектуванні яких знаходилось 13 автомобілів.Іменинники цього дня – Максим і Петро.Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, та зичимо вам щастя, наснаги та сімейного благополуччя.Окрім цього, 29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті героїв Крут. Саме цього дня молоді захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху.29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже 5-тисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі.Бій тривав п'ять годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні.