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До Луцька приїхали нащадки Кронштейнів. ФОТО

До Луцька приїхали нащадки Кронштейнів. ФОТО
У Луцьк приїхали нащадки родини Кронштейнів. Вкінці ХІХ століття – на початку ХХ це була одна з найзаможніших родин у місті.

Про краєзнавець Олександр Котис написав на своїй сторінці у facebook.

"Історія ожила!!! У найкращих снах не міг я снити, що буду говорити з безпосередніми нащадками луцьких Кронштейнів. Що вони ось так близько і зійдуть зі столітніх архівних сторінок під стіни замку, де ми з ними питимемо вечірнє лате. А вони зійшли! І стільки цікавого повідали. Разом ми встановили втрачені ниточки між найбагатшими лучанами і їхньою долею після 2св... Приємно, що частина з них мої колеги за цехом: фізики та математики, і ще один айтішник) Війна розбила могутність родини. Через Львів вона мусила тікати з лещат смерті", - написав Олександр Котис.

"Сьогодні Кронштейни живуть в Німеччині та Ізраїлі. Дехто з них свого часу ув'язався в таємні політичні сіті і готував замах на Аденауера... Словом, ми встановили контакт! Я ж їм повідав про ті генеалогічні зв'язки та цікаві історії, які сам недавно дослідив в архіві. Ви ж читали ті статті?) Виявилося, що знаю про їхню родину до війни більше за них самих. Тепер я матиму цінні (називаю їх для себе унікальні) родинні документи і фото. Всі вони будуть опубліковані для всіх. Праворуч від мене онук Іллі Кронштейна, це ця гілка. ...Ось така машина часу", - додав автор допису.

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Теги: Кронштейн, нащадки
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