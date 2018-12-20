Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: на Рівненщині ловили зловмисника-рецидивіста





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Система відеонагляду «Безпечне місто» зафіксувала у Рівному авто, яке перебувало у розшуку. Орієнтування передали екіпажам патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції, які розпочали переслідувати транспортний засіб.







На вимогу поліцейських зупинитися водій лише додав швидкість та поїхав в сторону села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протаранив два службових «Toyota Prius» і продовжив втечу.







До затримання було залучено бійців роти поліції особливого призначення.







Приїхавши у лісосмугу поблизу села Олександрія, водій покинув автомобіль та побіг.







Коли поліцейським все ж вдалося наблизитися до чоловіка, той дістав зброю та намагався вистрелити у бік поліцейських. Однак, ймовірно, пістолет дав осічку. Відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого зловмисник здався.





На щастя, під час застосування зброї ніхто не постраждав.







Затриманим виявився 35-річний житель Олександрії, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.







«Відомо, що чоловік перебував у розшуку за грабіж, вчинений у Рівному в листопаді 2017 року, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой. — В особистих речах у нього вилучили пістолет, речовини схожі на наркотичні та гроші».







Слідчі Рівненського районного відділення поліції за фактом опору працівникові правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 342 Кримінального Кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.







Слідчі дії тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 28 січня, водій автомобіля «Opel Omega», утікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобілі та намагався здійснити постріли у патрульних.Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області Система відеонагляду «Безпечне місто» зафіксувала у Рівному авто, яке перебувало у розшуку. Орієнтування передали екіпажам патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції, які розпочали переслідувати транспортний засіб.На вимогу поліцейських зупинитися водій лише додав швидкість та поїхав в сторону села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протаранив два службових «Toyota Prius» і продовжив втечу.До затримання було залучено бійців роти поліції особливого призначення.Приїхавши у лісосмугу поблизу села Олександрія, водій покинув автомобіль та побіг.Коли поліцейським все ж вдалося наблизитися до чоловіка, той дістав зброю та намагався вистрелити у бік поліцейських. Однак, ймовірно, пістолет дав осічку. Відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого зловмисник здався.На щастя, під час застосування зброї ніхто не постраждав.Затриманим виявився 35-річний житель Олександрії, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.«Відомо, що чоловік перебував у розшуку за грабіж, вчинений у Рівному в листопаді 2017 року, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції. — В особистих речах у нього вилучили пістолет, речовини схожі на наркотичні та гроші».Слідчі Рівненського районного відділення поліції за фактом опору працівникові правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 342 Кримінального Кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі дії тривають.

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