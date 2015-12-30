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«Підкати» можуть спричинити обмороження, – луцькі медики. ВІДЕО

«Підкати» можуть спричинити обмороження, – луцькі медики. ВІДЕО
Луцькі лікарі запевняють, що підкочування джинсів взимку та низьке взуття — основні причини обмороження кінцівок.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Зокрема, лікар-ортопед, травматолог Луцької міської клінічної лікарні Микола Пемпко зауважив, що з настанням холодів дуже багато людей звернулись за медичною допомогою саме через обмороження кінцівок.

За даними Міністерства охорони здоров’я за майже півтора місяці зими (з 12 грудня) від холодової травми постраждали 1650 людей, а 150 померли.

Вживання алкоголю, за даними медиків, найчастіше стає причиною обмороження. Проте, модні тенденції теж шкодять.

“Взуття має бути на підошві, яка не ковзає, вільне. Зараз така мода серед молоді — вони кісточки показують, а цього не потрібно робити. Оскільки навіть якщо є обмороження І ступеня, тобто незначне, то воно, як правило буде себе потім проявляти завжди, протягом всього життя”, - наголосив лікар.

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Теги: підкати, зима, холод, обмороження, ноги, лікар
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