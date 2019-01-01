Під час бійки в дитсадку дівчинку вдарили олівцем в око. ФОТО
Сьогодні, 05:06
У Дніпрі в дитячому садку №372 в той час, як вихователя не було на місці під час заняття, сталася бійка між дітьми.
У результаті одну дівчинку вдарили олівцем в область ока, повідомляється в групі Освіта Придніпров’я у Facebook.
Вихователька дізналася про бійку від дітей, оскільки в той момент знаходилася у роздягальні.
За словами активіста Вадима Мірошника, про подію не розповіли ні медсестрі, ні адміністрації дитсадка. А батькам постраждалої дитини сказали, що вона вдарилася, коли гралася.
Гематома від отриманої травми у дівчинки продовжувала збільшуватися, через що батьки прийняли рішення звернутися по допомогу до лікарів.
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Під час операції з ока дитини дістали шматок олівця.
Після того, як керівництво дитсадка дізналося про випадок, вихователя не відсторонили від роботи.
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У результаті одну дівчинку вдарили олівцем в область ока, повідомляється в групі Освіта Придніпров’я у Facebook.
Вихователька дізналася про бійку від дітей, оскільки в той момент знаходилася у роздягальні.
За словами активіста Вадима Мірошника, про подію не розповіли ні медсестрі, ні адміністрації дитсадка. А батькам постраждалої дитини сказали, що вона вдарилася, коли гралася.
Гематома від отриманої травми у дівчинки продовжувала збільшуватися, через що батьки прийняли рішення звернутися по допомогу до лікарів.
Читайте: У дитсадку Львова отруїлися десятеро дітей
Під час операції з ока дитини дістали шматок олівця.
Після того, як керівництво дитсадка дізналося про випадок, вихователя не відсторонили від роботи.
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