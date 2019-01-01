Під час бійки в дитсадку дівчинку вдарили олівцем в око. ФОТО





У результаті одну дівчинку вдарили олівцем в область ока, повідомляється в групі Освіта Придніпров’я у



Вихователька дізналася про бійку від дітей, оскільки в той момент знаходилася у роздягальні.



За словами активіста Вадима Мірошника, про подію не розповіли ні медсестрі, ні адміністрації дитсадка. А батькам постраждалої дитини сказали, що вона вдарилася, коли гралася.



Гематома від отриманої травми у дівчинки продовжувала збільшуватися, через що батьки прийняли рішення звернутися по допомогу до лікарів.



Читайте: У дитсадку Львова отруїлися десятеро дітей



Під час операції з ока дитини дістали шматок олівця.



Після того, як керівництво дитсадка дізналося про випадок, вихователя не відсторонили від роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі в дитячому садку №372 в той час, як вихователя не було на місці під час заняття, сталася бійка між дітьми.У результаті одну дівчинку вдарили олівцем в область ока, повідомляється в групі Освіта Придніпров’я у Facebook Вихователька дізналася про бійку від дітей, оскільки в той момент знаходилася у роздягальні.За словами активіста Вадима Мірошника, про подію не розповіли ні медсестрі, ні адміністрації дитсадка. А батькам постраждалої дитини сказали, що вона вдарилася, коли гралася.Гематома від отриманої травми у дівчинки продовжувала збільшуватися, через що батьки прийняли рішення звернутися по допомогу до лікарів.Читайте: У дитсадку Львова отруїлися десятеро дітейПід час операції з ока дитини дістали шматок олівця.Після того, як керівництво дитсадка дізналося про випадок, вихователя не відсторонили від роботи.

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