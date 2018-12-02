Екс-голова Волинської ОДА став довіреною особою регіонала, що йде у президенти від проросійської партії

Анатолій Француз став довіреною особою кандидата на пост Президента України екс-регіонала Євгенія Мураєва в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.



Інформацію про це розмістили на сайті



Відомо, що рішення щодо довірених осіб Мураєва, як кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, прийняли 25 січня. Окрім Анатолія Француза, у цьому списку - Валерія Мураєва (дружина Євгенія Мураєва) та Андрій Кірша.



Зауважимо, Євгеній Мураєв — керівник партії «Наші». Політик відомий своїми українофобськими поглядами, колишній член «Партії регіонів», партії «За життя». Свого часу резонансу набрав той факт, що Мураєв назвав Революцію Гідності «державним переворотом». Партію «Наші» активісти та журналісти називають спадкоємицею «Партії регіонів» й проросійською політичною силою.



Нагадаємо, Анатолій Француз, який тепер є довіреною особою Мураєва, — генерал-майор міліції, був головою Волинської ОДА у часи президентства Леоніда Кучми (2002—2005).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній голова Волинської обласної державної адміністраціїстав довіреною особою кандидата на пост Президента України екс-регіоналав єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.Інформацію про це розмістили на сайті Центральної виборчої комісії Відомо, що рішення щодо довірених осіб Мураєва, як кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, прийняли 25 січня. Окрім Анатолія Француза, у цьому списку -(дружина Євгенія Мураєва) таЗауважимо, Євгеній Мураєв — керівник партії «Наші». Політик відомий своїми українофобськими поглядами, колишній член «Партії регіонів», партії «За життя». Свого часу резонансу набрав той факт, що Мураєв назвав Революцію Гідності «державним переворотом». Партію «Наші» активісти та журналісти називають спадкоємицею «Партії регіонів» й проросійською політичною силою.Нагадаємо, Анатолій Француз, який тепер є довіреною особою Мураєва, — генерал-майор міліції, був головою Волинської ОДА у часи президентства(2002—2005).

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