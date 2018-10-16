Луцькі перевізники просять підняти тариф за проїзд





Про це йшла мова під час спільної наради управління транспорту та зв’язку та перевізників, яка відбулася 25 січня, — інформує



Директор ПрАТ«Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін повідомив, що для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення.



«На сьогоднішній день перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни існуючого маршруту керується економічною складовою та рентабельністю. Наразі собівартість послуг на перевезення більше за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф на перевезення. Також в розрахунки тарифу на перевезення вкладати прогнозований ріст палива і заробітної плати», — зазначив він.



Водночас перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад повідомив присутніх, що для підняття тарифу на перевезення існує регуляторна процедура, яку міська рада повинна дотримуватись. Також він надав пропозицію, щоб перевізники подали свої пропозиції щодо меморандуму між владою та перевізниками.



Додамо, що останнім часом вартість пального в Україні суттєво впала, однак це не вплинуло на вартійсть тарифу перевезення пасажирів.



Нагадаємо, із травня 2018 року тариф на прoїзд в автoбусах на міських маршрутах загальнoгo кoристування становить 5 гривень для дoрoслих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі перевізники скаржаться, що собівартість послуг на перевезення у місті більша тарифу на перевезення.Про це йшла мова під час спільної наради управління транспорту та зв’язку та перевізників, яка відбулася 25 січня, — інформує ВолиньUA Директор ПрАТ«Луцьке АТП 10701»повідомив, що для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення.«На сьогоднішній день перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни існуючого маршруту керується економічною складовою та рентабельністю. Наразі собівартість послуг на перевезення більше за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф на перевезення. Також в розрахунки тарифу на перевезення вкладати прогнозований ріст палива і заробітної плати», — зазначив він.Водночас перший заступник Луцького міського головиповідомив присутніх, що для підняття тарифу на перевезення існує регуляторна процедура, яку міська рада повинна дотримуватись. Також він надав пропозицію, щоб перевізники подали свої пропозиції щодо меморандуму між владою та перевізниками.Додамо, що останнім часом вартість пального в Україні суттєво впала, однак це не вплинуло на вартійсть тарифу перевезення пасажирів.Нагадаємо, із травня 2018 року тариф на прoїзд в автoбусах на міських маршрутах загальнoгo кoристування становить 5 гривень для дoрoслих.

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