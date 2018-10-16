вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі перевізники просять підняти тариф за проїзд

Луцькі перевізники просять підняти тариф за проїзд
Луцькі перевізники скаржаться, що собівартість послуг на перевезення у місті більша тарифу на перевезення.

Про це йшла мова під час спільної наради управління транспорту та зв’язку та перевізників, яка відбулася 25 січня, — інформує ВолиньUA.

Директор ПрАТ«Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін повідомив, що для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення.

«На сьогоднішній день перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни існуючого маршруту керується економічною складовою та рентабельністю. Наразі собівартість послуг на перевезення більше за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф на перевезення. Також в розрахунки тарифу на перевезення вкладати прогнозований ріст палива і заробітної плати», — зазначив він.

Водночас перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад повідомив присутніх, що для підняття тарифу на перевезення існує регуляторна процедура, яку міська рада повинна дотримуватись. Також він надав пропозицію, щоб перевізники подали свої пропозиції щодо меморандуму між владою та перевізниками.

Додамо, що останнім часом вартість пального в Україні суттєво впала, однак це не вплинуло на вартійсть тарифу перевезення пасажирів.

Нагадаємо, із травня 2018 року тариф на прoїзд в автoбусах на міських маршрутах загальнoгo кoристування становить 5 гривень для дoрoслих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, плата за проїзд, ціна, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварію на теплотрасі в Кривому Розі без тепла лишились понад 300 будинків
Сьогодні, 03:19
Луцькі перевізники просять підняти тариф за проїзд
Сьогодні, 02:11
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: на Рівненщині ловили зловмисника-рецидивіста
Сьогодні, 01:24
До Луцька приїхали нащадки Кронштейнів. ФОТО
Сьогодні, 00:43
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
23 січень, 10:03
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
16 жовтень, 2018, 13:08
Повідомили, коли може подорожчати проїзд у луцьких маршрутках Повідомили, коли може подорожчати проїзд у луцьких маршрутках
19 квітень, 2018, 12:30
«А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд «А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд
12 квітень, 2018, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через аварію на теплотрасі в Кривому Розі без тепла лишились понад 300 будинків
Сьогодні, 03:19
 0
Луцькі перевізники просять підняти тариф за проїзд
Сьогодні, 02:11
 0
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: на Рівненщині ловили зловмисника-рецидивіста
Сьогодні, 01:24
 0
До Луцька приїхали нащадки Кронштейнів. ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8