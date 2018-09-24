Вдови загиблих атовців-лучан добиваються пільг. ВІДЕО
Сьогодні, 04:13
У Луцьку дві вдови загиблих атовців хочуть, аби їм призначили пільги.
Про це йшлося під час постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - повідомляє Сфера-ТВ.
Їхні чоловіки загинули захищаючи рідну землю, їх відспівували х почестями, вішали таблички на установах, де вони навчалися та працювали, а про дружин та їх дітей міська влада, вочевидь, забула.
У повному розпачі вдови стукали вже у всі можливі двері та з надією на сприяння прийшли до посадовців Луцькради.
За словами голови профільної комісії Майї Шостак, жінки хочуть щоб їх включили в комплексі програми міста, спрямовані на підтримку сімей загиблих учасників АТО.
За життя бійців обдві сім’ї навчалися, працювали та мешкали у Луцьку, однак на момент трагедії мали іншу прописку.
Дружина загиблого військовослужбовця Алла Зелінська додає, що "б'ється об лід" вже давно, однак результату поки що – нуль.
Жінка запевняє, що її чоловік лучанин і він навчався та працював у місті.
«Моя свекруха має всі пільги, як мама загиблого лучанина. Чому я, його дружина, з дітьми не можу бути як сім’я лучанина? Він навчався в 23 школі, пам’ятну дошку там повісили, у вечірній школі навчався. Ми дійсно в місті з ним проживали і він був прописаний. Через проблеми батьків ми його виписали», - пояснила Зелінська.
Подібна ситуація і в іншої вдови загиблого, Галини Галатюк. До того ж, у жінки хвора дитина, яку постійно потрібно лікувати.
На комісії вирішили рекомендувати департаменту соцполітики міськради організувати круглий стіл за участі представників відповідного департаменту обласної адміністрації та членів профільної комісії облради, де і мають прийняти остаточне рішення щодо цього питання.
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Про це йшлося під час постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - повідомляє Сфера-ТВ.
Їхні чоловіки загинули захищаючи рідну землю, їх відспівували х почестями, вішали таблички на установах, де вони навчалися та працювали, а про дружин та їх дітей міська влада, вочевидь, забула.
У повному розпачі вдови стукали вже у всі можливі двері та з надією на сприяння прийшли до посадовців Луцькради.
За словами голови профільної комісії Майї Шостак, жінки хочуть щоб їх включили в комплексі програми міста, спрямовані на підтримку сімей загиблих учасників АТО.
За життя бійців обдві сім’ї навчалися, працювали та мешкали у Луцьку, однак на момент трагедії мали іншу прописку.
Дружина загиблого військовослужбовця Алла Зелінська додає, що "б'ється об лід" вже давно, однак результату поки що – нуль.
Жінка запевняє, що її чоловік лучанин і він навчався та працював у місті.
«Моя свекруха має всі пільги, як мама загиблого лучанина. Чому я, його дружина, з дітьми не можу бути як сім’я лучанина? Він навчався в 23 школі, пам’ятну дошку там повісили, у вечірній школі навчався. Ми дійсно в місті з ним проживали і він був прописаний. Через проблеми батьків ми його виписали», - пояснила Зелінська.
Подібна ситуація і в іншої вдови загиблого, Галини Галатюк. До того ж, у жінки хвора дитина, яку постійно потрібно лікувати.
На комісії вирішили рекомендувати департаменту соцполітики міськради організувати круглий стіл за участі представників відповідного департаменту обласної адміністрації та членів профільної комісії облради, де і мають прийняти остаточне рішення щодо цього питання.
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